Ataque a 'rota segura' em Gaza deixa 70 mortos | A TARDE

Ao menos 70 pessoas morrerem na última sexta-feira, 13, em um comboio que fugia do norte de Gaza pela "rota segura" indicada por Israel. Entre as vítimas estão crianças e mulheres

Segundo a BBC News, os civis foram atingidos por um míssil em uma das duas rotas de saída. A estrada estava com movimentação intensa após ordem de evacuação feita por Israel para que palestinos migrassem do norte para o sul de Gaza em 24 horas. Cerca de 1,1 milhão de pessoas vivem no norte.

Israel diz que investiga o caso e responsabiliza os inimigos pela tentativa de impedir que civis deixem o norte.

O conflito entre Israel e Hamas já deixou pelo menos 3.500 mortos, segundo as informações oficiais divulgadas por autoridades dos dois lados. O Ministério da Saúde da Palestina fala em 2.215 mortos até a manhã deste sábad. Já em Israel, o número chega a 1.300 mortos. O país promete, ainda, atacar Faixa de Gaza por ar, terra e mar.