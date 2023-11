Bombardeios retêm entrega de ajuda humanitária na Faixa de Gaza | A TARDE

O segundo comboio, com 17 caminhões suprimentos, ficou retido na fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza, após os bombardeios registrados na passagem de Rafah. As explosões interromperam a entrega de ajuda humanitária para a região. As informações são da CNN Brasil.

Parte desses caminhões passou do lado egípcio e estava em inspeção quando ocorreram as explosões. Devido aos bombardeios, a região deve ficar sem energia, fornecimento de comida e água, afetando cerca de meio milhões de pessoas, conforme apontou o porta-voz da agência da ONU, Juliette Touma.

“O comboio que chegou com ajuda é de um número muito pequeno de caminhões, se compararmos com as reais necessidades na Faixa de Gaza. Vamos encerrar nossas operações na quarta-feira se o combustível não chegar, afetando a vida de mulheres grávidas, crianças, civis, pessoas como nós”, afirmou Juliette.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina só tem combustível suficiente para funcionar até quarta-feira, 25, caso novos suprimentos não cheguem até a Faixa de Gaza.

Israel aumentou o número de bombardeios em Gaza neste domingo. No sábado, 21, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla de inglês) afirmaram que iriam intensificar os ataques aéreos para “minimizar o risco para as nossas tropas nos próximos estágios da guerra”, sinalizando a potencial incursão terrestre.