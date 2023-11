Brasileiros que estavam em Gaza decolam em direção ao Brasil | A TARDE

Após cruzarem a fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito neste domingo, 12, as 32 pessoas da lista do Itamaraty já estão em direção ao Brasil. O avião da FAB que leva os brasileiros e seus familiares partiu de Cairo, capital do Egito, às 6h50 desta segunda-feira, 13, horário de Brasília.



Antes de chegar no Brasil, a aeronave faz paradas técnicas em Roma, na Itália, e em Las Palmas, na Espanha. O pouso na Base Aérea do Recife está previsto para às 23h30 desta segunda-feira, 13.

A embaixada brasileira na Palestina aponta que há uma segunda lista do Itamaraty com 50 pessoas, mas não há prazo para que o resgate seja feito.

O grupo da primeira lista do Itamaraty era formado por 34 pessoas: 24 brasileiros, 7 palestinos em processo de imigração e 3 palestinos familiares de brasileiros.

Leia mais: OMS diz que situação de saúde em Gaza está à beira do colapso

No entanto, uma mulher de 50 anos e sua filha, de 12, desistiram de deixar Gaza alegando motivos pessoais, segundo a embaixada brasileira. Dessa forma, 32 pessoas foram contempladas com a saída: 17 crianças, 9 mulheres e 6 homens.