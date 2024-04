G7 condena ataque a Israel e exige que Irã 'cesse fogo' | A TARDE

O G7, grupo que reúne as sete economias mais industrializadas do Ocidente, condenou, neste domingo, 14, o ataque iraniano contra Israel, pediu "moderação" e defendeu uma "desescalada" com um "cessar-fogo imediato" em Gaza, informou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.



"Condenamos por unanimidade o ataque sem precedentes do Irã contra Israel", informou Michel após uma reunião por videoconferência do G7, para a qual o dirigente europeu foi convidado. "Todas as partes devem mostrar moderação. Manteremos os nossos esforços por uma desescalada. Acabar com a crise em Gaza o mais rápido possível, especialmente por meio de um cessar-fogo imediato, pode fazer a diferença", acrescentou.

Os líderes dos países do G7, reunidos por videoconferência, expressaram também o seu "total apoio a Israel e ao seu povo" e disseram estarem prontos para 'tomar medidas'.

"Expressamos a nossa solidariedade e total apoio a Israel e ao seu povo e reafirmamos o nosso compromisso com a sua segurança", declarou o grupo das sete economias mais industrializados do Ocidente, que reúne Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, em uma declaração conjunta emitida pela Presidência italiana.