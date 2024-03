Gaza: mais de 100 palestinos morrem após disparos em fila por ajuda | A TARDE

Ao menos 104 pessoas morreram nesta quinta-feira atingidas por tiros de soldados israelenses quando uma multidão se reuniu em uma rua da Cidade de Gaza para receber ajuda humanitária, segundo um balanço atualizado divulgado pelo Ministério da Saúde do Hamas.

"O número de mortos no massacre da rua Al Rashid (onde os alimentos eram distribuídos) é de 104 mortos e 760 feridos", afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde do Hamas, Ashraf Al Qudra, em um comunicado, revisando o primeiro balanço de 50 vítimas fatais divulgado por um hospital da região.

O Exército israelense afirmou que estava "verificando" os relatos.

A ONU calcula que 2,2 milhões de pessoas, a grande maioria da população de Gaza, estão ameaçadas pela fome, em particular no norte, onde a destruição, os combates e os saques praticamente impossibilitam a entrega de ajuda humanitária.

Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (Unrwa), quase 2.300 caminhões de ajuda entraram na Faixa de Gaza em fevereiro, com a média de 82 veículos por dia, 50% a menos que em janeiro.

Antes do início da guerra, em 7 de outubro, quando as necessidades da população eram menos urgentes, a média diária era de 500 caminhões de ajuda na Faixa de Gaza, segundo a ONU.

ONU alerta

Gaza está sendo esvaziada de vidas a uma velocidade assustadora", disse nesta quinta-feira o secretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, após relatos da morte de inúmeros palestinos por tropas israelenses quando iam receber ajuda humanitária.

"Estou horrorizado com os relatos de centenas de pessoas mortas ou feridas durante uma operação para encaminhar ajuda humanitária para o oeste da Cidade de Gaza", escreveu Griffiths na rede social X.

EUA examina versões

O presidente americano, Joe Biden, disse que os Estados Unidos estão verificando "versões contraditórias" de um tiroteio em um local de ajuda humanitária em Gaza, acrescentando que isso provavelmente complicará as negociações de cessar-fogo.

"Estamos verificando isso agora. Há duas versões contraditórias do que aconteceu, ainda não tenho uma resposta", disse Biden aos repórteres. O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, disse que as tropas israelenses mataram a tiros 104 pessoas que se preparavam para receber ajuda humanitária.