Hamas atrasa entrega de reféns até que Israel 'respeite o acordo' | A TARDE

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas indicou neste sábado (25) que está atrasando a libertação do segundo grupo de reféns até que Israel "respeite o acordo", que entrou em vigor no dia anterior.

As brigadas Ezzedine al Qassam pedem especialmente "a entrada de caminhões de ajuda humanitária no norte da Faixa de Gaza" e o respeito aos "critérios de seleção" para a libertação dos presos palestinos, indicaram em um comunicado.

Uma fonte do Hamas disse à AFP que a entrega de 14 reféns à Cruz Vermelha tinha começado, mas afirmou posteriormente que o processo de transferência havia sido interrompido.



As autoridades israelenses confirmaram à AFP que os reféns ainda não haviam sido entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). "Israel não violou o acordo", garantiu uma fonte israelense à AFP.



Na sexta-feira, um primeiro grupo de 24 reféns, 13 deles israelenses, foi libertado, em troca da libertação de 39 prisioneiros palestinos.



Neste sábado, o processo foi marcado por dificuldades.



"Depois que o segundo grupo" de reféns foi entregue ao CICV, o comboio foi "parado em Khan Yunis", no sul da Faixa de Gaza, "e não conseguiu partir para Rafah", a passagem fronteiriça com o Egito, informou à AFP uma fonte próxima ao Hamas.



O acordo, alcançado após várias semanas de negociações entre Israel e o movimento islamista palestino, prevê a libertação de 50 reféns pelo Hamas e de 150 palestinos detidos em prisões israelenses durante quatro dias.



Inclui também uma trégua nos combates na Faixa de Gaza e a entrada diária de ajuda humanitária no território palestino.