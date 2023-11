Israel emite novo alerta de evacuações na região sul da Faixa de Gaza | A TARDE

Cidadãos palestinos informaram ter recebido um novo alerta, na madrugada deste domingo, 22, para se deslocarem em sentido a região sul da Faixa de Gaza. O governo de Israel avisou que intensificará os bombardeios na região, dentro dos preparativos para invadir o território por terra.

Segundo o Hamas, neste domingo, ao menos 55 pessoas morreram no território palestino durante os ataques noturnos. Com isso, o número de mortes no conflito ultrapassou a marca de 6 mil pessoas, confirme informações da agência de notícias Al Jazeera.. Ao todo, 4.651 palestinos e 1.405 israelenses morreram na guerra.

De acordo com o governo israelense, o número de pessoas sequestradas pelo Hamas também subiu para 212. A quantidade de pessoas em cativeiro aumentou, apesar da liberação das primeiras reféns pelo grupo fundamentalista na sexta-feira, 20.

Duas americanas, moradoras de Chicago, foram libertadas pelo grupo extremista. Judith Tai Raanan e Natalie Shoshana Raanan, mãe e filha, respectivamente, foram sequestradas pelo Hamas durante o ataque a Israel no último dia 7. Ambas estavam no país para visitas e confraternização com parentes.