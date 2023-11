Israel permite entrada de combustível em Gaza | A TARDE

Com permissão de que apenas dois caminhões cruzem a fronteira por dia, Israel anuncia que permitirá a entrada de combustível na Faixa de Gaza.

A decisão foi comunicada, nesta sexta-feira, 17, pelo líder do Conselho de Segurança Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi. De acordo com ele, a permissão busca permitir o funcionamento do sistema de esgoto local e conter a disseminação de doenças.

A Faixa de Gaza lida com a escassez de suprimentos de primeira necessidade, como alimentos e remédios. O cerco promovido por Israel à região também restringiu o acesso a combustíveis.

No comunicado desta sexta, Tzachi Hanegbi ressaltou que a decisão atende um pedido dos Estados Unidos e que a quantidade de combustível autorizada representa de 2% a 4% da quantidade normalmente usada por dia antes da guerra.

Sobre blecaute

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente confirmou, que Gaza está sob completo blecaute de telecomunicações.

Em entrevista coletiva, o comissário-geral do órgão ligado à Organização das Nações Unidas (ONU), Philippe Lazzarini, afirmou ter recebido informações de que a região estaria com acesso à internet e telefonia restritos em razão da falta de combustível