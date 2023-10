Israel prepara ataques a Faixa de Gaza por ar, terra e mar | A TARDE

Um comunicado foi emitido, neste sábado, 14, pelas Forças de Defesa de Israel, no qual afirmaram preparar ataques por “ar, mar e terra” contra a Faixa de Gaza. As tropas israelenses planejam uma ofensiva contra o Hamas, que domina a região.

O comunicado diz também que os batalhões e soldados israelenses se preparam de olho nas próximas etapas da guerra, com uma “ênfase significativa em operações por terra”.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também neste sábado, 14, visitou tropas posicionadas nas proximidades da Faixa de Gaza, na área dos ataques do último sábado, 7. Na ocasião, de acordo com a Sky News, ele afirmou que uma nova etapa da guerra estaria chegando.

O Exército de Israel determinou, nesta sexta-feira, 13, que o norte de Gaza fosse desocupado em 24 horas, o que trouxe grandes possibilidades de haver uma invasão por terra de altas proporções na região.

O prazo de desocupação acabou estendido até as 10h deste sábado, 14, horário de Brasília. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Avichay Adraee, que anunciou a medida, detalhou rotas pelo sul do território para a saída dos civis.

Em meio à desocupação, porém, Israel seguiu com ataques na área. Autoridades da Palestina denunciam que mísseis israelenses teriam matado civis que deixavam a região do conflito e que, entre as vítimas, havia mulheres e crianças.

O conflito na região escalou no último sábado, 7, após um ataque massivo do grupo radical Hamas. Desde então, Israel iniciou uma série de bombardeios na Faixa de Gaza. O número de mortos no total passa de três mil.