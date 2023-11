Lula avalia que detenção de brasileiros em Gaza é retaliação de Israel | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já avalia que a ausência dos brasileiros da seis listas de estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza é retaliação de Israel para o Brasil. O motivo seria a atuação do país enquanto presidente do Conselho de Segurança da ONU, que durou todo o mês de outubro.

No momento, 34 brasileiros segue retidos em Israel e não foram concluídos em listas de estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza via fronteira com o Egito.

Incomodado com a situação e com a possível retaliação, Lula reclamou da demora com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A análise do presidente também é compartilhada por diplomatas experientes do Itamaraty. As informações são do Blog do Noblat, no Metrópoles.

Na semana passada, o Brasil enviou questionamentos à diplomacia do Egito e de Israel para saber dos critérios de liberação de estrangeiros. No entanto, as perguntas não foram respondidas. O Itamaraty também subiu o tom antes do anúncio da sexta lista de estrangeiros autorizados a deixar Israel, mas os brasileiros seguiram de fora.