Lula conversa com presidentes de Irã e Turquia sobre crise em Gaza | A TARDE

Em conversa por telefone, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), abordou com os presidentes de Irã e Turquia a tragédia humanitária que acontece na Faixa de Gaza, região da Palestina que tem sofrido durante a guerra entre Israel e o grupo Hamas. Gaza tem corrido o risco de escassez de alimentos, além de sofrer bombardeios.



Ebrahim Raisi e Recep Erdogan, líderes de Irã e Turquia, respectivamente, conversaram com Lula nesta terça-feira, 17. O presidente brasileiro, junto com sua equipe de governo, articula a retirada de brasileiros da Faixa de Gaza e a entrada de alimentos na região e reforçou a importância de um cessar-fogo para conseguir realizar ambas as missões.

Raisi e Erdogan sinalizaram de forma positiva às demandas do presidente brasileiro, que recebeu auxílio do chanceler Mauro Vieira durante as conversas. Lula trabalha de sua residência oficial desde que fez cirurgias no quadril e nas pálpebras, em 29 de setembro.