Novo grupo de estrangeiros com dupla nacionalidade entra no Egito | A TARDE

Um grupo de estrangeiros ou residentes com dupla nacionalidade, formado por 386 cidadãos estadunidenses, 112 do Reino Unido, 51 da França e 50 alemães, foi autorizado a deixar a Faixa de Gaza e entrar no Egito, por terra, neste sábado, 4.

Os 599 estrangeiros compõem o quarto grupo que as autoridades egípcias e israelenses autorizam a ingressar em território egípcio, escapando da guerra entre Israel e o Hamas.

Com a nova autorização, já são 2.327 homens, mulheres, crianças e idosos de diferentes nacionalidades que puderam ingressar em território egípcio. Até o momento, entre os autorizados, não há nenhum brasileiro.

De acordo com o Itamaraty, não é possível saber em quanto tempo os 34 brasileiros, que pediram auxílio ao governo brasileiro e estão abrigados nas cidades de Khan Younis e Rafah, serão autorizados a deixar Gaza, já que os critérios de seleção são aplicados pelas autoridades locais. No entanto, o Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou que a autorização dos brasileiros deve ocorrer na próxima semana.