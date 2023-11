Pela 1º vez, Lula chama ataque do Hamas de 'terrorismo' | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou nesta sexta-feira, 20, os ataques do Hamas de "terrorismo" e "ato de loucura". O presidente também comentou sobre a reação de Israel, na qual chamou de "insana".

"Eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na Faixa de Gaza. 1.500 crianças que não pediram pro Hamas fazer o ato de loucura que fez, de terrorismo atacando Israel. Também não pediram que Israel reagisse de forma insana e matasse eles. Exatamente aqueles que não tem nada a ver com a guerra, que só querem viver, que querem brincar, que não tiveram direito de ser criança", disse.



Lula ainda citou o conflito entre Rússia e Ucrânia e afirmou que "não é possível tanta irracionalidade" e "insanidade" de seguir com guerras mesmo causando a morte de civis.



"Queria aproveitar, em nome das crianças vivas do nosso país, queria prestar solidariedade às crianças que já morreram na guerra da Rússia e Ucrânia, e que estão morrendo nessa luta insana entre Hamas e estado de Israel. Não é possível tanta irracionalidade, não é possível tanta insanidade, que as pessoas façam uma guerra tendo em conta de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, pessoas idosas, crianças, que não estão no sequer o direito de viver".

Lula já tinha classificado os ataques contra Israel de "terroristas", mas não havia citado o Hamas. Na última semana, durante conversa com o presidente de Israel Isaac Herzog, Lula afirmou pelas redes sociais que reforçou a "condenação brasileira aos ataques terroristas e nossa solidariedade com os familiares das vítimas".

Oficialmente, o governo segue o critério estabelecido pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e só classifica um grupo como terrorista se houver aprovação da ONU.



O presidente participou nesta sexta-feira do seu primeiro evento público após a cirurgia no quadril e nos olhos, realizadas no final de setembro. O presidente fez uma participação por vídeo no evento de comemoração dos 20 anos do Bolsa Família.