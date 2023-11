Reabertura da fronteira de Gaza deve acontecer neste domingo, 12 | A TARDE

A passagem da fronteira de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, deve voltar a ser aberta neste domingo, 12, segundo autoridade local.

A informação ainda não foi confirmada pelo Itamaraty. Mas caso haja a abertura, será permitido que estrangeiros e familiares continuem deixando o local, que é atacado por Israel em resposta aos atentados do grupo Hamas.

Um grupo de 34 brasileiros e familiares tenta deixar a Faixa de Gaza, com ajuda do governo brasileiro. O governo de Israel incluiu os nomes entre os que poderiam cruzar a fronteira e deixar a região. Eles chegaram a se dirigir até os portões de Rafah, na sexta-feira, 10, mas um novo fechamento da passagem impediu a saída.



A saída dos estrangeiros de Gaza depende primeiro que todas as ambulâncias com feridos sejam autorizadas a passar. Os veículos têm sido impedidos de sair por causa de ataques na região onde estão localizados os hospitais no Norte de Gaza. Com isso, não há como garantir a saída das ambulâncias em segurança.