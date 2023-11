Vieira: 'momento de pôr ponto final a esse derramamento de sangue' | A TARDE

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, vai representar o país na cúpula convocada pelo Egito no sábado, 20 de outubro, para discutir a crise humanitária decorrente do conflito entre Israel e a organização radical Hamas.

Antes do encontro no Cairo, a capital do Egito, ele afirmou que a diplomacia brasileira levará à cúpula a mensagem de que é urgente adotar medidas de ajuda humanitária para aliviar o sofrimento da população na Faixa de Gaza.

O ministro enfatizou que não se pode mais permitir a escassez de alimentos, bens essenciais e até água na região e que é crucial discutir essa questão antes que se torne um problema humanitário ainda mais grave.

"A expectativa é que se crie uma consciência de que é chegado o momento de pôr um ponto final a esse derramamento de sangue e a essa guerra que, no fundo, afeta todo mundo".

Também participarão da cúpula representantes da Jordânia, Catar e Turquia, além de outros países da região do Oriente Médio e da Europa. O chanceler brasileiro destacou a grande expectativa para o encontro, já que ele marca a primeira discussão após a tentativa de aprovação de uma resolução apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Essa resolução pedia um cessar-fogo na região, a criação de corredores humanitários e a expansão da assistência humanitária na Palestina. Infelizmente, a resolução foi vetada pelos Estados Unidos.

"Eu venho ao Cairo hoje por instrução do presidente Lula para representá-lo nesta importante conferência que está sendo promovida pelo governo egípcio para se discutir a questão da guerra no Oriente Médio e, sobretudo, para trazer a mesma mensagem que nós apresentamos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova York, que é chegar no momento de se tomar medidas de ajuda humanitária para aliviar o sofrimento do povo de Gaza", pontuou Mauro Vieira.

Ele mencionou que durante a cúpula também serão abordadas as ações do Hamas em relação a Israel e a maneira como Israel tem respondido a essas ações de violência. "Estamos ansiosos, pois esta é a primeira oportunidade de discussão após as deliberações no Conselho de Segurança da ONU, sendo a primeira discussão sobre um processo de paz."