Bombardeio russo deixa seis mortos no leste da Ucrânia | A TARDE

Ao menos seis pessoas morreram em bombardeios russos no leste da Ucrânia no domingo e nesta segunda-feira, 15, segundo as autoridades, enquanto Moscou aumenta a pressão na frente oriental da ex-república soviética.

Quatro civis morreram em Siversk, na região de Donetsk, leste da Ucrânia, após um bombardeio das forças russas, anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira.

"A cidade (de Siversk) foi bombardeada durante a noite com vários lança-foguetes. Quatro homens, com idades entre 36 e 86 anos, morreram", afirmou o governador Vadim Filashkin nas redes sociais.

Siversk, uma cidade voltada para o setor de mineração e que tinha 11.000 habitantes antes da invasão russa, fica perto da frente leste de combate e é bombardeada com frequência desde o início da ofensiva de Moscou na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Na região de Kharkiv, no nordeste do território, um bombardeio russo matou nesta segunda-feira duas pessoas em Lukyantsi, segundo o governador regional Oleg Synegubov.

"Duas pessoas morreram, o número de feridos ainda não foi determinado. Todos eram civis", afirmou.

A Ucrânia admitiu no domingo que a situação é "muito tensa" na frente leste, onde o Exército russo prossegue com a ofensiva para tentar assumir o controle da cidade estratégica de Chasiv Yar, 35 km ao sudoeste de Siversk.

A ofensiva russa acontece em um momento muito delicado para o Exército ucraniano, que enfrenta dificuldades para recrutar soldados e uma escassez de munições diante de um inimigo com mais soldados e melhores equipamentos.