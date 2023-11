Bombardeios russos no leste da Ucrânia matam dois civis | A TARDE

Dois civis morreram em uma operação noturna executada pela Rússia na qual drones e mísseis atingiram um hospital e um edifício da indústria de mineração no leste da Ucrânia, anunciaram autoridades ucranianas nesta terça-feira, 21.

"Dois mortos e oito feridos: os promotores examinam as consequências do ataque" em Selydove, região de Donetsk, informou a Procuradoria Geral ucraniana em um comunicado no Telegram.

Segundo os primeiros elementos da investigação, o Exército russo atacou a cidade com mísseis S-300.

"O bombardeio matou um civil e oito pessoas ficaram feridas pelos estilhaços dos projéteis", disse a Promotoria.

Os mísseis russos também atingiram uma empresa, onde morreu um funcionário de 63 anos que estava no local, de acordo com a mesma fonte. O edifício estava vinculado à mina de Kotlyarevska, segundo o Exército ucraniano.

A Força Aérea da Ucrânia informou que havia interceptado nove dos 10 drones lançados pela Rússia, além de um míssil de cruzeiro do tipo Iskander. Moscou também disparou quatro mísseis teleguiados, de acordo com Kiev.

Na região de Kharkiv (nordeste), um homem de 29 anos morreu após um bombardeio russo que provocou um incêndio em sua casa, informaram as autoridades regionais.

A Ucrânia declarou que se prepara para um aumento dos ataques russos, especialmente contra instalações energéticas, à medida que o frio do inverno se aproxima.