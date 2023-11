Brasileiro voluntário de 23 anos morre em guerra na Ucrânia | A TARDE

O brasileiro de 23 anos que estava na guerra na Ucrânia morreu no país após ser atingido por um míssil, segundo informações do Itamaraty por meio da Embaixada do Brasil em Kiev.

Ao G1, a família do rondoniense Júlio César Sales Soeiro informou que ele teria morrido na última quarta-feira, 15, juntamente com o grupo que era voluntário em uma cidade conhecida como Adviivka, local onde a Rússia intensificou os ataques nesta semana.

O jovem integrava a legião internacional, grupos de voluntários estrangeiros que o governo da Ucrânia criou para defender o território do país.

Em nota, o Itamaraty afirma que tem conhecimento da morte de Júlio e que tem prestado assistência consular aos familiares do brasileiro.