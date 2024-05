Rússia bombardeia instalações de energia ucranianas e sofre ataques | A TARDE

A Rússia executou, na madrugada deste sábado, 27, um ataque em larga escala contra instalações de energia ucranianas, o que provocou "graves danos" em quatro centrais termelétricas da Ucrânia, que, por sua vez, atacou duas refinarias de petróleo russas com drones.

O Exército russo intensificou os ataques contra a rede de energia elétrica ucraniana nos últimos meses, o que provocou apagões e obrigou o governo do país a pedir que os moradores economizem energia.

"Hoje houve um novo ataque em larga escala com mísseis" contra a "infraestrutura do setor energético, de eletricidade e instalações para distribuição de gás", declarou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Depois dessa agressão, o dirigente urgiu novamente seus aliados ocidentais a acelerarem a entrega de sistemas antiaéreos. "A Ucrânia precisa de sete sistemas [Patriot] e é o mínimo. Os parceiros têm esses Patriot", insistiu.

Segundo o ministro de Energia ucraniano, Herman Halushchenko, o ataque causou "danos" em instalações das províncias de Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk e Lviv, nas regiões centro-oeste e oeste do país.

As províncias de Lviv e Ivano-Frankivsk ficam próximas da fronteira com a União Europeia e a centenas de quilômetros da frente de batalha.

Segundo a Força Aérea ucraniana, a Rússia disparou 34 mísseis, dos quais 21 foram derrubados.

"Conseguimos derrubar alguns. Mas o mundo tem todas as possibilidades de ajudar a derrubar todos os mísseis e todos os drones russos", ressaltou Zelensky.

Quatro termelétricas danificadas

A operadora de energia ucraniana DTEK, privada, detalhou que quatro de suas centrais térmicas registraram "graves danos" após os bombardeios.

A operadora pública Ukrenergo, por sua vez, desconectou sua principal linha de transmissão no oeste do país como medida de precaução, e voltou a pedir a todos os usuários que limitassem o consumo de eletricidade.

O responsável da província ocidental de Lviv, Maksim Kozitski, pediu aos habitantes que não utilizem aparelhos de alto consumo de energia entre 19h e 22h para preservar o fornecimento de eletricidade.

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, anunciou na rede social X que um dos mísseis disparados pela Rússia caiu a 15 quilômetros da fronteira da Ucrânia com seu país.

Outros bombardeios russos mataram duas pessoas e feriram outras 15. Além disso, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas na província de Kharkiv, no nordeste do país.

No sul do país, na província de Kherson, outra pessoa morreu e oito ficaram feridas em um bombardeio, informaram as autoridades locais.

Duas pessoas também ficaram feridas em Kryvyi Rih, no centro-leste do país.

Refinaria em chamas

A Ucrânia lançou um ataque com drones contra a província russa de Krasnodar. Kiev bombardeou "instalações tecnológicas cruciais" em duas refinarias na região, disse uma fonte do Ministério da Defesa ucraniano à AFP.

Por sua vez, as autoridades russas declararam um incêndio em uma refinaria de Slaviansk e a imprensa estatal reportou que a unidade foi obrigada a interromper sua produção.

O Ministério da Defesa russo afirmou que suas defesas antiaéreas "destruíram 66 drones ucranianos sobre o território da província de Krasnodar, e outros dois drones foram destruídos sobre a península da Crimeia", anexada por Moscou em 2014.

Na província russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia e alvo frequente de ataques, cinco pessoas ficaram feridas na queda de um drone ucraniano em uma estrada de um vilarejo, anunciou o governador Vyacheslav Gladkov.

Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou os ataques contra refinarias e depósitos de petróleo na Rússia. Segundo Moscou, os bombardeios russos contra a rede de energia elétrica ucraniana são uma represália a esses ataques.

Kiev afirma que Moscou intensificou os ataques aéreos e terrestres antes da data nacional de 9 de maio, quando a Rússia comemora a vitória na Segunda Guerra Mundial, e no momento em que a Ucrânia aguarda a chegada de armas americanas.

A Rússia também intensificou os bombardeios contra a rede ferroviária ucraniana para "interromper" o envio de equipamento ocidental, afirmou uma fonte das forças de segurança de Kiev à AFP na sexta-feira.