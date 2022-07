Ucrânia tira Lula de lista dos 'pró-Rússia' por fala sobre Zelensky

Único brasileiro em uma lista do governo ucraniano até esta terça-feira, 26, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou de constar no registro disponível pela internet que citava “oradores que promovem narrativas em consonância com a propaganda da Rússia”.

O petista entrou na lista dos acusados de "serem pró-Rússia” pelo Governo Ucraniano após publicação da sua entrevista na revista Time, no início de maio, em que o ex-presidente brasileiro diz que Volodymyr Zelensky é tão responsável pela Guerra na Ucrânia quanto Vladimir Putin.

“Parece que ele faz parte de um espetáculo. Ou seja, ele aparece na televisão de manhã, de tarde, de noite, aparece no parlamento inglês, no parlamento alemão, no parlamento francês como se estivesse fazendo uma campanha. Era preciso que ele estivesse mais preocupado com a mesa de negociação”, disse Lula na ocasião.

Jair Bolsonaro (PL), que esteve na Rússia ao lado de Vladimir Putin dias antes do início do conflito e que não só não se posicionou contra a Rússia na guerra, como também criticou sanções contra este país, nunca esteve na lista do governo ucraniano.