Portal A TARDE comemora 30 anos de vanguarda e liderança na internet

A história da comunicação baiana sempre teve o cheiro da tinta e o passar das páginas impressas, mas há exatos 30 anos, ela ganhou a imensidão do espaço virtual. Neste 11 de julho de 2026, o portal A TARDE celebra três décadas desde o dia em que abriu, definitivamente, suas portas para a web. O que hoje flui naturalmente em nossas telas, conectando a Bahia ao mundo em frações de segundo, começou em 1996 como um salto corajoso e visionário de um veículo secular em direção ao futuro.

Em meio ao início da informatização da sociedade, a internet chegou ao Brasil em 1988, mas ainda restrita ao meio acadêmico. Já em 1995, o recurso foi liberado para o cidadão comum, o que marcou o início da popularização dos provedores de acesso.



“Era um cenário, à época, de muito receio e medo do novo. Tanto para os usuários quanto para os donos de empresas. Medo de investir e não ter retorno, medo de ter sua vida revelada, entre outros receios. Como eu já dizia neste tempo: era um caminho sem volta. E não tinha como ficar de fora”, revelou Iloma Sales, antiga coordenadora do até então A Tarde Online.

Tudo sobre História do A Tarde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Foi aí que o Grupo A TARDE viu uma oportunidade de extrapolar os limites do jornal impresso e levar suas matérias para a internet. No dia 20 de junho de 1996, o portal entrou no ar, sendo o primeiro jornal da Bahia a se posicionar no meio digital.



“O A TARDE sempre foi pioneiro no que dizia respeito à comunicação e novas tecnologias. Se no início dos anos 90 já se falava em internet, A TARDE já abraçava a ideia de criar uma editoria para inserir a empresa neste novo mundo”, completou ela.



Neste momento, no entanto, o site esteve disponível para somente 30 pessoas em um período de testes. No mês seguinte, no dia 11 de julho, o portal foi liberado ao público de forma definitiva. A edição impressa do jornal apresentou o portal com uma espécie de manual de instruções sobre como e onde acessar, além de mostrar a capa do site.

1 de 2 Edição impressa do dia 11 de julho de 1996 anunciou o lançamento do portal A TARDE | Foto: Cedoc A TARDE

2 de 2 Primeira home do portal A TARDE | Foto: Arquivo

Início do A Tarde Online

Mesmo tendo nascido com o objetivo de atuar de forma independente, a primeira missão do A TARDE no ambiente digital foi disponibilizar o jornal impresso na internet.



“No início, era possível extrair apenas duas ou três matérias por página devido às limitações tecnológicas da época e à baixa velocidade da internet. Com o passar dos anos, todo o conteúdo impresso passou a ser disponibilizado na rede”, conta o jornalista Marcelo Bomani, que fez parte do processo de implantação e consolidação da presença digital do jornal entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000.



Com o avanço da tecnologia e a ampliação da equipe, passaram a ser produzidos conteúdos próprios para o portal, com pautas específicas e independentes:



“Em 1997, com a informatização da redação, foi criada a Central de Dados e Informações (CDI), idealizada pelo então diretor-geral Sílvio Simões. O objetivo era desenvolver uma agência de notícias capaz de distribuir conteúdo para outras localidades”, acrescenta Bomani.

Disputa interna

Segundo ele, um dos maiores desafios foi fazer com que a equipe do jornal impresso compreendesse que o trabalho desenvolvido pela CDI não representava concorrência nem ameaça aos postos de trabalho existentes.



“A CDI funcionava em uma redoma de vidro dentro da redação. Segundo Sílvio Simões, aquela estrutura serviria para proteger o setor da própria redação, já que existia o receio de que o trabalho desenvolvido pela equipe pudesse representar uma ameaça aos empregos dos jornalistas do impresso”, disse ele.

Marcelo Bomani também afirmou que, dentro do jornal, havia o receio de que os leitores deixassem de comprar as edições impressas ao terem acesso prévio às principais informações, de forma que o A Tarde Online enfrentou uma “resistência significativa”.



“Outro ponto de tensão surgiu quando as manchetes do jornal impresso passaram a ser publicadas antecipadamente na internet. Em alguns momentos, profissionais do impresso demonstravam desconfiança e relutavam em compartilhar determinadas informações com a equipe digital”, complementou.



Ele conta, no entanto, que o cenário de desconfiança com o portal diminuiu à medida que a convivência diária e os resultados alcançados foram aumentando: “Gradualmente, os jornalistas passaram a compreender melhor o papel da internet e, inclusive, colaboravam com informações e sugestões de pauta”.

Desafios tecnológicos

Bomani ainda detalhou, tecnicamente, a forma como tudo funcionava no meio digital. “O processo era bastante diferente e muito mais trabalhoso do que nos dias atuais. O trabalho exigia rapidez, dedicação e atualização constante”, conta.

O site era desenvolvido de forma bastante básica, utilizando linguagem HTML com códigos inseridos manualmente. Todos os comandos eram escritos diretamente em arquivos de texto no bloco de notas, incluindo marcações de negrito, itálico, títulos, legendas e demais elementos das páginas. Naquele período, ainda não existiam sistemas de gerenciamento de conteúdo ou ferramentas avançadas de edição. Marcelo Bomani - Jornalista

Liderança nacional

Em meio às incertezas da entrada no meio digital, o A Tarde Online conseguiu desenvolver um trabalho robusto, consistente e de credibilidade. Foi dessa forma que o portal alcançou o topo do país entre os jornais na internet, como foi descrito na edição impressa publicada no dia 12 de junho de 1998, menos de dois anos depois do início do site.



“Segundo relação elaborada pela revista Seleções do Reader's Digest, A TARDE Online é a oitava página mais popular na internet brasileira e está em primeiro lugar entre os jornais brasileiros, superando os principais, como Estado de S.Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo e Zero Hora. A home page de A TARDE também está à frente de emissoras de televisão, como a Rede Globo, e de páginas comerciais das principais empresas brasileiras".

Foto: Cedoc A TARDE

Evolução

Entre as reformulações do portal, uma das mais impactantes veio no ano 2000, quando o site passou a receber publicidade online. À época, o portal já estava consolidado como um dos maiores portais brasileiros de informação, com mais de 4 milhões de acessos diários. A novidade foi repercutida no jornal impresso:



“Os anunciantes do Caderno Populares de A TARDE poderão, a partir de agora, também utilizar a Internet para programar a veiculação de seus anúncios, de uma maneira rápida, fácil e segura. O serviço Populares On Line, que reafirma o pioneirismo do jornal na área de anúncios classificados, foi lançado durante um café da manhã realizado na Casa do Comércio".

1 de 2 | Foto: Cedoc A TARDE

2 de 2 | Foto: Arquivo

Integração

Em 2006, o portal passou por uma nova revolução. Desta vez, o A TARDE decidiu integrar todos os seus canais de comunicação, reformulando o jornal impresso, o portal e sua rádio, a A TARDE FM. A novidade foi anunciada na edição do dia 6 de abril daquele ano:



“Informação em todos os sentidos. Esta é a proposta do Grupo A TARDE, que está passando por uma significativa mudança com a reformulação do jornal impresso, do portal na internet e da rádio A TARDE FM. A partir do dia 23 de abril, os canais começam a trabalhar de forma integrada, o que vai assegurar informação de qualidade e com credibilidade para um público ainda maior".

1 de 2 | Foto: Cedoc A TARDE

2 de 2 Home do portal A Tarde em 2006 | Foto: Arquivo

Entrada no audiovisual

Em 2008, o portal fez sua primeira cobertura integrada das eleições, unindo o impresso, o digital e a rádio à sua Web TV, embrião do que hoje é o A TARDE Play, canal que estreou em março de 2023 e que conta com quase 50 mil inscritos no YouTube. No dia 28 de agosto, o A TARDE transmitiu um evento político ao vivo pela internet, com as sabatinas em tempo real com os candidatos da época à Prefeitura de Salvador.

Capa do jornal impresso do A Tarde no dia 6 de abril de 2006 - Foto: Cedoc A TARDE

Além de assistir aos candidatos pelo portal A TARDE, o público interagiu via redes sociais enviando perguntas que eram moderadas e respondidas na hora.

Adaptação

A partir daí, já estabelecido no cenário digital e devidamente integrado internamente, o portal foi se adaptando às evoluções tecnológicas e à mudança de comportamento dos usuários ao longo dos anos, até se tornar um dos maiores canais de comunicação para a população de Salvador e da Bahia na atualidade. Confira algumas mudanças no site ao longo dos anos:

2010

Capa do portal A Tarde em 2010 - Foto: Arquivo

2014

Capa do portal A Tarde em 2014 - Foto: Arquivo

2018

Capa do portal A Tarde em 2018 - Foto: Arquivo

2022

Capa do portal A Tarde em 2026 - Foto: Arquivo

2026