FIDC: Paraguaçu Investimentos mira R$ 1,7 bilhão em crédito em 2025

Carlos Eduardo Rodrigues, conhecido como Cadu, sócio-proprietário da Paraguaçu Investimentos, gestora financeira especializada em assessoria e consultoria de crédito, revelou, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, que a empresa espera movimentar cerca de R$ 1,7 bilhão em crédito ao longo deste ano, por meio de sua operação principal em FIDC — Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios.

“Nosso foco principal é em FIDC, e este ano vamos rodar algo em torno de R$ 1,7 bilhão de crédito”, destacou Cadu, durante entrevista no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade.

Fenagro 2025

Presente na edição do ano passado, Carlos Eduardo Rodrigues (Cadu), sócio-proprietário da Paraguaçu Investimentos, gestora financeira especializada em assessoria e consultoria de crédito, também detalhou suas grandes expectativas para a Fenagro 2025, evento voltado ao agronegócio.

“Ficamos muito felizes com a retomada da Fenagro no ano passado. Tivemos um bom resultado em termos de movimentação da feira e relacionamento, e já garantimos a nossa participação em novembro deste ano. Estamos com a expectativa lá em cima, porque o evento do ano passado foi uma retomada, e este ano será uma consolidação como o principal evento no nosso calendário de apoio e incentivo à atividade”, afirmou Cadu.

No ano passado, o diretor já havia destacado o impacto positivo da Fenagro para os negócios e ressaltou ter sido “muito importante para divulgação do nosso trabalho”.

“Excelente para conhecer novos e potenciais investidores e empreendedores”, afirmou.

Na ocasião, Cadu elogiou ainda a organização e a estrutura da feira, ressaltando que a expectativa foi superada e que a participação da empresa em 2025 será garantida.

“A movimentação foi muito boa, com um público qualificado, rendendo ótimos contatos para futuros negócios”, completou.

Paraguaçu Investimentos

É uma gestora de recursos independente, sediada em Salvador, que atua no mercado financeiro com foco em empresas e pessoas físicas, oferecendo soluções de crédito e investimentos, como fundos de investimento e carteiras administradas. A empresa aplica os recursos de investidores na avaliação e concessão de crédito, utilizando principalmente Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.