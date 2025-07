Faixa para classe média faz 'Minha Casa, Minha Vida' disparar na Bahia

Prédios em obra da Tenda na avenida Barros Reis, em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O mercado imobiliário vive em 2025 um dos melhores momentos nos últimos anos, de acordo com analistas ouvidos por A TARDE. Sobretudo no segmento de imóveis enquadrados no Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Após a criação pelo governo federal, em maio, da chamada Faixa 4 do programa habitacional, voltada à “classe média”, o número de contratações de financiamento dispararam na Caixa Econômica Federal.

No primeiro trimestre de 2025, a Caixa contratou 5,2 mil financiamentos habitacionais do MCMV, totalizando R$ 924 milhões. Ao longo de 2024 foram 21 mil operações, somando R$ 3,67 bilhões. Contudo, segundo a instituição, os dados do MCMV Classe Média só deve sair no próximo balanço.

O saldo da carteira imobiliária da Caixa finalizou março de 2025 com R$ 850,4 bilhões – um incremento de 12,7% em relação a março de 2024, e de 2,2% quando comparado a dezembro de 2024. A Faixa 4 atende famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, e permite financiar imóveis de até R$ 500 mil, com prazo de pagamento de até 35 anos, ou 420 meses.

De acordo com o gestor Comercial da MRV na Bahia, Leandro Queiroz, a ampliação das faixas de renda pelo governo e a Caixa, somada à redução dos juros do programa –, entre 0,25% e 1,6% ao ano –, vêm “aumentando as facilidades” e permitindo que mais brasileiros possam investir na casa própria.

Por exemplo, para famílias com renda mensal até R$ 2.850, os juros do financiamento caíram de 4,75%, para 4,25%; para com renda de até R$ 4,7 mil, os juros foram de 7,66% para 6,5%; até R$ 8,6 mil, saltou de 8,66% para 7,66%; e até R$ 12 mil (Faixa 4), de 10,39% para 10%.

“A Caixa e o governo flexibilizaram as faixas de renda. Criou-se a Faixa 4. Sendo que todas elas contaram com diminuição dos juros. Ou seja, mais gente está entrando, e podendo financiar (a moradia). O cliente que era da Faixa 2 está comprando da 3, e assim por diante”, conta Leandro Queiroz.

Ainda de acordo com o gestor Comercial da MRV na Bahia, a construtora possui 1,2 mil apartamentos disponíveis para comercialização entre Salvador e Camaçari, todos enquadrados no MCMV. Os imóveis partem de R$ 230 mil e vão até R$ 350 mil (limite da Faixa 3), e estão localizados em bairros como Jardim das Margaridas, Mata Escura, Piatã. Este mês, a construtora lançou o sétimo empreendimento no complexo de condomínios Cidade Sete Sóis Paralela, vizinho a Mussurunga.

Segundo Leandro Queiroz, até dezembro ainda serão lançados no estado mais quatro residenciais. “Estamos imprimindo um ritmo no mercado em termos de lançamento, estoque, que só faz crescer. A MRV tem apetite para lançar novos produtos, em sintonia com a necessidade do brasileiro de adquirir a casa própria”.

Viv Rio Vermelho, da construtora Direcional | Foto: Divulgação

Com apartamentos de dois e três quartos custando em média R$ 400 mil, o Viv Rio Vermelho, da construtora Direcional, antes ofertado pelo SBPE, agora se enquadra na Faixa 4 do MCMV, destaca o superintendente, Rodrigo Raynal.

Somado ao Conquista Vila Verde (2/4), em Abrantes, a Direcional conta com aproximadamente 600 unidades à venda. Em pouco mais de três anos de atuação na Bahia, a empresa já lançou mais de 2,5 mil imóveis, e comercializou cerca de 1,6 mil. De acordo com Raynal, até o final do ano serão lançados mais três empreendimentos.

“O primeiro semestre foi bem aquecido, com os ajustes no programa (MCMV). O Viv, um produto diferenciado, foi quase 70% comercializado, mesmo com o SBPE dificultado (pelos juros altos). Agora, contemplado na Faixa 4, estamos animados e com boas perspectivas para o segundo semestre”, fala.

“Por muitos anos, ou tinha-se MCMV de R$ 200 mil, ou eram produtos de R$ 600 mil, R$ 700 mil (no mercado). Agora, com uma eficiência maior do programa, e imóveis de valores maiores, fica mais atrativo investir em unidades com custo médio final entre R$ 400 mil e R$ 500 mil”, diz Raynal.

Diretor Regional NE da Tenda, Rodrigo Hissa afirma que, em 2025, a construtora registra um crescimento de mais de 23% no volume de vendas na Bahia. Ele ratifica que “mudanças positivas promovidas pelo governo” tornaram o “acesso ao crédito habitacional ainda mais atrativo para o nosso público”.

Atualmente, a Tenda possui 3.193 unidades habitacionais disponíveis para comercialização no estado, todas pelo MCMV. “Em torno de 90% em Salvador, pois a capital baiana tem sido um dos principais mercados estratégicos da companhia, concentrando um número expressivo de novos empreendimentos, impulsionados pelo mercado imobiliário local aquecido”, afirma. Os preços dos imóveis, segundo Issa, variam de R$ 190 mil a R$ 400 mil.