Banheiro ganha clima de spa com soluções simples

Em dias de agenda lotada ou mesmo após uma rotina comum, poucas experiências são tão desejadas quanto um spa para aliviar o cansaço físico e emocional. Para levar essa experiência ao dia a dia, projetos de interiores têm transformado o banheiro em muito mais do que um espaço funcional. Com pequenos retoques ou reformas mais amplas, o cômodo ganha características de um refúgio de aconchego, relaxamento e renovação de energias.

Para trazer essa sensação de relaxamento para dentro do banheiro, é preciso focar na criação de um ambiente mais sensorial. Thiago Bezerra, arquiteto de Ilhéus que atua principalmente com projetos de casas de alto padrão no litoral, afirma que todos os detalhes precisam conversar entre si.

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“A sensação de spa é sensorial, não é luxo material, ela aparece quando você controla luz, temperatura, textura e cheiro ao mesmo tempo. Os elementos que mais pesam são a iluminação quente e em camadas. Efeitos, como iluminação indireta, ajudam a dar essa sensação. Alguns itens e escolhas podem aumentar a sensação, como ducha de teto, materiais naturais à vista, ponto de som e um aroma. O banho deixa de ser função e vira ritual”.

Neuroarquitetura

Flávia Porto, arquiteta especializada em neuroarquitetura e sócia da Santo Projeto, explica que um projeto bem pensado busca estimular os sentidos de forma equilibrada, criando uma atmosfera de relaxamento.

“A sensação de spa está muito mais relacionada à experiência do que ao tamanho ou ao custo do ambiente. Entre os principais elementos estão a iluminação indireta e dimerizável com temperatura de cor quente, materiais com texturas que remetem ao natural, uma paleta de cores suaves, boa ventilação e a integração de elementos como plantas, aromas e até sons, quando possível. A neuroarquitetura mostra que ambientes com menor excesso de estímulos visuais favorecem o relaxamento e ajudam a reduzir o estresse do dia a dia”.

Para quem deseja renovar o banheiro sem quebra-quebra, Julie Miranda, arquiteta e urbanista que atua em Salvador e também desenvolve projetos on-line para outras regiões do Brasil, recomenda apostar em soluções simples e acessíveis.

“Podemos investir em elementos modulares, como decks de madeira para a área do banho, além de pedras naturais que proporcionam estímulos táteis e uma experiência diferente durante o uso do espaço”.

Outras mudanças que fazem diferença incluem a substituição da ducha tradicional por modelos maiores, o uso de difusores com óleos essenciais e a troca da iluminação.

“Se houver espaço, um banco de madeira pode ser incorporado ao ambiente. Também vale trocar cestos plásticos por modelos de fibras naturais e padronizar as embalagens dos produtos de higiene, reduzindo a poluição visual e criando uma estética mais organizada e sofisticada”, recomenda Julie.

Paleta terrosa

Sobre cores, iluminação e materiais, Thiago Bezerra afirma que costuma priorizar uma paleta de tons naturais e terrosos.

“Areia, bege, off-white, verde-oliva, terracota suave e tons de pedra são cores que acolhem, em vez de contrastar. A iluminação deve ser quente, entre 2700K e 3000K e, se a instalação elétrica permitir, dimerizável. O porcelanato de grande formato funciona bem porque quase não absorve água. Também indico o rejunte epóxi, que não escurece nem mofa como o comum. No litoral, priorizo materiais que resistam à umidade e à maresia sem perder o aspecto natural.”

Dentre as possibilidades de decoração, alguns erros com revestimentos podem ser evitados, diz Flávia Porto.

“É ideal evitar revestimentos muito brancos e com acabamento brilhante em grandes superfícies. Embora transmitam sensação de limpeza, eles refletem mais a luz, gerando ofuscamento e deixando o ambiente com uma percepção mais fria e impessoal. Onde o foco é o relaxamento, revestimentos de acabamento fosco ou acetinado, em tons mais suaves e naturais, costumam proporcionar uma atmosfera muito mais acolhedora e confortável”.

*Sob a supervisão do editor interino Fábio Bittencourt