Bordado na decoração: afeto, identidade e exclusividade

O movimento em busca de espaços mais afetivos e únicos tem se tornado cada vez mais frequente na decoração de interiores, por meio de trabalhos manuais. Nesse contexto, o bordado aparece como uma opção para quem busca identidade e significado nos detalhes decorativos do lar.

“O bordado conta histórias e pode contar de diferentes formas. Seja um desenho, uma frase, uma canção, uma foto ou até uma oração. As possibilidades são infinitas, e aí está a beleza, porque o que importa no final é a relação e a história por trás daquela peça e o que ela representa para quem a escolheu, e isso é muito individual”, conta Caroline Lopez, designer de interiores e artista têxtil.

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A designer e artista está desenvolvendo alguns quadros que estarão presentes na mostra de decoração da Casa Cor este ano e destaca a busca pelo trabalho manual nos últimos anos. Outro ponto que ela menciona é a curiosidade que os bordados proporcionam: “Uma peça bordada sempre convida para uma conversa, sobre o porquê de aquela peça ter sido escolhida, e isso acaba gerando uma interação muito grande entre as pessoas. E o feito à mão tem uma coisa que o torna muito único: o tempo dedicado e empregado em cada etapa. Não existe forma de carinho maior do que algo feito pelas mãos de outra pessoa”.

Marília Oliveira, administradora, começou no ramo há 8 anos, inicialmente como hobby, apenas para presentear a família e os amigos. Hoje, além de criar peças únicas, também ensina e ministra oficinas em parceria com ateliês em Salvador e de forma online. Na sua experiência, além dos bordados personalizados e dos clássicos, outras técnicas também vêm ganhando destaque, como os bordados minimalistas e os que misturam diferentes técnicas.

“Os bordados minimalistas têm ganhado bastante destaque: palavras, frases com traços delicados, composições mais leves e elementos inspirados na natureza. Também observo uma valorização crescente da combinação de diferentes técnicas em uma mesma peça. Além do bordado livre, a utilização da pintura em aquarela tem conquistado espaço por trazer ainda mais personalidade e riqueza aos trabalhos. Ainda pouco conhecida em Salvador, mas que tem feito muito sucesso com meus clientes, está a tapeçaria abstrata, o trabalho em lã e o bordado em quadros. Ainda assim, os clássicos nunca saem de moda. Os clientes costumam buscar composições atemporais, com cores suaves e elementos que mantêm sua beleza ao longo dos anos”.

Histórias e memórias

Natália Moraes, designer de interiores, educadora e artesã, explica que o especial do bordado é ser mais do que um elemento decorativo, carregando histórias e memórias: “Quando inserimos uma peça bordada na decoração, seja em quadros têxteis, almofadas, fotografias bordadas ou objetos decorativos, estamos adicionando textura, delicadeza e identidade ao ambiente. Cada ponto carrega um tempo de dedicação e um olhar único, tornando cada peça exclusiva”.

Entre as peças mais procuradas pelos clientes de Natália estão os quadros têxteis, fotografias bordadas, bastidores decorativos, almofadas, adornos e até peças maiores, como um abajur. “Também há uma forte valorização de temas ligados à natureza, com bordados de flores, folhagens, pássaros e paisagens, além de composições orgânicas que dialogam com o design biofílico (técnica que busca resgate da natureza). Outra tendência é a criação de peças afetivas e personalizadas, feitas com técnicas artesanais de bordado livre em fotografia, bordado minimalista e bordado em pedrarias, além das peças feitas com pintura de agulha e pintura em lã.”

Para começar a incluir o bordado na decoração, uma sugestão é utilizá-lo como ponto de destaque no ambiente, por meio de quadros têxteis, fotografias bordadas, almofadas ou pequenos painéis. “Também gosto de recomendar a combinação do bordado com elementos naturais, como plantas, fibras e madeira, criando uma atmosfera mais acolhedora e equilibrada. E, sempre que possível, valorize peças feitas à mão e por artistas locais, pois, além de exclusivas, elas carregam histórias e tornam a decoração ainda mais autêntica”, destaca Natália.

Yasmin Bomfim, professora, também incluiu o bordado na decoração do seu lar: “Eu acho que o bordado traz um aconchego diferente para a decoração, porque é algo feito à mão e acaba deixando o ambiente mais acolhedor e com mais personalidade. No meu caso, ele tem um significado ainda mais especial por ter sido feito pela minha namorada, que divide a casa comigo, então é uma peça que carrega um valor sentimental muito grande para nós.”

“Temos um quadro de flores, que tem um lugar especial na nossa casa porque foi o primeiro bordado que Maiquele fez, e outro com uma frase que a gente ama: ‘O amor não é algo que pessoas fracas fazem’, uma referência à nossa série favorita, Fleabag”, conta Yasmin. O que reforça que a melhor escolha é aquela que reflete boas memórias e significados de forma pessoal.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló