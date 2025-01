Com alta da Selic, imóveis econômicos terão destaque no mercado em 2025

Subsídio voltado ao programa Minha Casa estimula o setor - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Depois de um 2024 de valorização no mercado imobiliário baiano, otimismo é a palavra que define as expectativas para 2025. “Fechamos este ciclo como líderes em lançamentos e vendas no Nordeste. Tivemos um crescimento de 197% nos lançamentos e 4% em VGV [valor geral de vendas], em comparação a 2023”, celebra Claudio Cunha, presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). De acordo com Noel Silva, diretor e conselheiro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-BA), a valorização alcançou tanto os compradores de moradia própria quanto os investidores. “Após a baixa durante a pandemia de Covid-19, as pessoas voltaram a investir no setor imobiliário, e o segmento de aluguel também tem tido um crescimento expressivo”, afirma o conselheiro.

Os atores do mercado enxergam o futuro com bons olhos, mesmo após o aumento da taxa Selic, que subiu um ponto percentual, fechando o ano em 12,25%. Com a taxa de juros em dois dígitos, o que dificulta o crédito imobiliário, os lançamentos mais econômicos tendem a se destacar no setor, como explica José Azevedo Filho, presidente da Ello Imóveis. “Imóveis do tipo smart, quarta e sala e studio, devem fechar o ano com 20% das vendas e lançamentos e devem continuar em alta em 2025. Além disso, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou um projeto que permite ao governo subsidiar mais R$ 20 mil em unidades do Minha Casa, Minha Vida, o que dará fôlego ao mercado”. Ele acrescenta que o Programa Renova Centro, da Prefeitura de Salvador, que pode isentar IPTU e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) para quem investir, morar ou comprar imóveis nos bairros cêntricos da capital, pode tornar a região em um polo imobiliário.

Os especialistas ressaltam que a Bahia vive um boom turístico, o que também movimenta o mercado de aluguéis de temporada, com imóveis mais compactos, mas mais modernos e tecnológicos. No interior do estado, a tendência é o aumento dos loteamentos, com lançamentos de “condomínios de fazenda” e valorização da vida campestre. “Muitas pessoas passaram a trabalhar de forma remota e procuram locais com mais espaço, tranquilidade e qualidade de vida. Esses loteamentos com características de condomínio devem crescer cada vez mais, pois os consumidores também buscam cada vez mais segurança”, diz Noel Silva.

Outra tendência que seguirá forte no mercado imobiliário é a sustentabilidade. Nos centros urbanos, uma das apostas é o lançamento de edifícios com vagas para carros elétricos nos estacionamentos.

Segmento de luxo

Um levantamento da Associação Brasileira das Incorporadora s Imobiliárias (Abrainc) aponta que o setor de imóveis de luxo também manterá sua relevância, sustentando uma demanda constante por unidades de alto padrão. Nos últimos três semestres, esse representou, em média, 28% do VGV nas 10 maiores cidades do país, inclusive, em Salvador. Em número de unidades lançadas, o setor registrou uma participação estável de 5%, refletindo sua resiliência. A capital baiana somou R$ 381 milhões de VGV só no primeiro semestre de 2024. “O público que compra imóveis de luxo, em geral, não depende de financiamento e é atraído por produtos sofisticados, inovadores e bem localizados. Esses compradores buscam uma melhora na qualidade de vida, além do ganho patrimonial de longo prazo proporcionado por um ativo imobiliário de alta qualidade”, diz Luiz França, presidente da Abrainc.

Na avaliação de França, o fortalecimento da economia sinaliza um novo ciclo de inovação, exclusividade e valorização no segmento. "O mercado de luxo no Brasil está em plena evolução, oferecendo produtos exclusivos que atendem às expectativas de um público exigente. O fortalecimento da economia e a escassez de terrenos em algumas regiões só aumentam a atratividade dos lançamentos, criando oportunidades valiosas tanto para investidores quanto para compradores”, afirma.