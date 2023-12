Condomínios acendem as luzes e as cores do Natal | A TARDE

O Natal é marcado por celebração, confraternização e reuniões em família. Para celebrar este período festivo, síndicos, condôminos e administradores se juntam para decorar os espaços comuns dos condomínios com árvores de Natal, piscas-piscas, guirlandas e bolinhas vermelhas. No entanto, também existem aqueles que preferem fugir do estilo clássico, adicionando elementos da cultura pop à decoração natalina.

“Aqui (no nosso condomínio), já virou tradição decorar. Quando começa novembro, todo mundo começa a cobrar (perguntando) quando vamos começar a decoração”, conta Rita Gama, síndica de condomínio. Segundo ela, não são só os funcionários que se envolvem no processo de decoração, mas também alguns moradores.

Raquel Lemos, estudante de Direito, acredita que a presença da decoração natalina em condomínios cria um ambiente acolhedor, responsável por relembrar os momentos bons em família. “Acho que fortalece os laços familiares e contribui para a celebração das tradições e da beleza dessa época”, afirma.

Geovane Paixão, administrador de condomínio, afirma que custo-benefício é um critério importante a ser considerado antes de se planejar esta decoração num ambiente condominial. “Antes, precisamos levar o orçamento para a Assembleia (do condomínio). Se formos fazer uma decoração mais chique, com bonecos e renas, o custo acaba sendo mais alto”, relata.

Ércules Santana, síndico do condomínio administrado por Paixão, afirma que a economia nos gastos faz com que itens de decorações passadas, como guirlandas e piscas-piscas, sejam reutilizados neste ano. “Esses três últimos anos pós pandemia encareceram bastante (os itens de decoração natalina)”, afirma.

“Claro que (a decoração de Natal) tem seus pontos negativos, como o aumento da conta de energia, provocado pelo aumento expressivo de luzes acesas. Mas é por um período tão pequeno que, no final de tudo, compensa”, explica Raquel Lemos.

Já Rita Gama relata que, mesmo que reduzir os gastos seja importante, o objetivo principal é agradar os moradores. “Cada ano a gente procura fazer mais bonito. Eu gosto de arrumar (decorar), então já me preocupo em agradar as pessoas e também a mim”, relata a síndica.

Ela ainda conta que espaços para além do hall ou playground podem ser decorados, já que também são bastante frequentados e reúnem muitas pessoas. “Colocamos cascatas (luzes de Natal) na piscina, porque é uma área onde, no final do ano, muita gente se reúne. É importante que à noite ela esteja iluminada, fica muito lindo”.

Tradição e inovação

Sharon Silva, profissional especializada em decoração de festas e em decoração natalina, diz que árvores verdes, bolinhas vermelhas e outros enfeites clássicos ainda são os mais requisitados, mas alguns moradores ainda tentam escapar dessa estética.

“Neste ano, a gente resolveu colorir um pouco. Têm anos que a gente só coloca cor amarela ou azul, mas esse ano a gente escolheu tons de vermelho e azul para embelezar melhor. Na minha casa, fiz uma árvore de Natal toda rosa em homenagem à minha netinha que estava para nascer”, relata Rita.

Segundo Sharon Silva, muitas pessoas solicitam árvores de Natal coloridas com uma mistura de azul, prata e dourado. “Foi uma coisa que me surpreendeu. Muitas pessoas pedem árvores em cores de prata com azul. Também pedem com temáticas, tipo da Disney, quando (a família) tem crianças”, conta.

Pedro Leal, Youtuber, acha válida a decoração com temáticas da cultura pop. “Funciona como um incentivo para muitos, ser criativo e decorar a árvore de maneiras diferentes do comum, principalmente para um público mais jovem”, explica.

* Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló