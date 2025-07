Descubra como deixar casa organizada e ampliar sensação de bem-estar

Rosane diz que luz e ventilação impactam no conforto - Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

Estar em um ambiente decorado e organizado consegue, sem dúvidas, elevar sentimentos de conforto e bem-estar físico. Cores, quadros, iluminação, objetos afetivos e texturas destacam o ambiente como harmônico e bonito, consequentemente aumentando a sensação de prazer de estar em um local agradável e organizado para o cérebro. Já foi comprovado cientificamente que o espaço físico tem fortes influências na saúde mental, sendo assim, dar atenção à decoração e organização do lar se transforma em caminho para alcançar esse conforto emocional.

“Não é incomum que a gente consiga fazer uma associação entre o nosso estado fisiológico e o ambiente em que estamos inseridos.” Victor Damasceno, psicólogo que trabalha com Terapia Cognitivo-Comportamental, abordagem realizada principalmente para a resolução de problemas do cotidiano e da maioria dos transtornos psicológicos, conta que a relação acontece porque o cérebro é um órgão muito sensível em notar os estímulos ambientais: “O espaço físico representa uma grande porcentagem na influência hormonal endógena e na liberação de neurotransmissores que a gente vai ter”.

Existe uma constante troca entre o ambiente físico e a saúde mental. Victor exemplifica: “Geralmente, quando estamos passando por algum tipo de problema ou situação mental desorganizada, isso tende a se refletir no ambiente. E vice-versa: o ambiente também impacta as nossas percepções subjetivas e os nossos pensamento”.

Uma das principais sensações proporcionadas por um ambiente bem decorado e organizado é a de segurança. A falta desse sentimento pode ser como um bloqueio aos pensamentos funcionais, o que impacta na estabilidade das emoções. O cérebro, por ter capacidade de mapear múltiplos estímulos — como visuais e olfativos — traduz um ambiente bem decorado e organizado como propício para criar ideias e se sentir tranquilo.

Aspecto destacado por Maria Paula Borges, estudante de Arquitetura e Urbanismo. Ela ressalta que ter o quarto e o local de trabalho como local seguro é essencial para estímulo do próprio potencial, como espaços de foco e criatividade: “Definitivamente, sinto que a decoração influencia fortemente a percepção do mundo que nos cerca. Quando a decoração é harmoniosa e de acordo com nossas inclinações pessoais, serve como conforto e suporte. No meu caso pessoal, encontro bem-estar emocional quando a decoração reflete meus gostos, o que torna o ambiente mais confortável e seguro”.

A luz, por ser um fator que proporciona estímulos dopaminérgicos, interfere diretamente no humor. Por isso, lugares mais escuros e fechados tendem ao sentimento de tristeza e indisposição. Rosane Neves, arquiteta e especializada em gerenciamento de projetos, atua principalmente com reformas de casas, apartamentos e imóveis comerciais.

Ela afirma que esses detalhes devem ser pensados já na escolha do imóvel, já que a orientação solar (poente, nascente), ventilação e luminosidade natural impactam profundamente no conforto: “Um apartamento muito quente e pouco ventilado, por exemplo, pode gerar irritabilidade e desconforto. Já a luz natural tem um efeito de bem-estar insubstituível”.

Além da iluminação, investir em plantas naturais, cores mais terrosas e elementos que remetem à natureza proporcionam o sentimento de conforto, energia e acolhimento. Rosane destaca que a funcionalidade por meio da decoração é essencial. Materiais de tecidos naturais, como o algodão, sofás e camas confortáveis, colchões de qualidade, são exemplos: “Tudo isso contribui para um sono regulado e uma mente mais tranquila”. Por fim, ela aponta também elementos afetivos: objetos de viagem, móveis herdados de familiares e peças com história, como transmissores da sensação de conforto.

A arquiteta complementa: “Não tem nada melhor do que chegar em casa, depois de um dia cheio, e encontrar um espaço acolhedor - seja para tomar um café, assistir TV ou relaxar no banho”. No caso do home office, um ambiente organizado e bem decorado ajuda na concentração e na produtividade. A decoração se torna uma possibilidade de explorar hobbies e parte do processo de autoconhecimento. Para Rosane, o lar deve refletir identidade e acolhimento. “O lar precisa dizer: estou em casa”, afirma.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló