Destino de famosos, Villa da Praia é lançado em Mangaratiba (RJ)

O Portobello lançou o Villa da Praia, um complexo com resorts, lotes e casas. Localizado em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, o condomínio promete redefinir o conceito de residências de luxo, combinando exclusividade com uma localização privilegiada, que é frequentada por milionários e famosos.

“Um projeto que nasce através do encontro da arquitetura com a deslumbrante natureza local .Traços simples e funcionais abrigam toda a experiência exclusiva de poder viver em total sintonia com o mar e as montanhas. Um lugar incrível e único onde a arquitetura se curva diante do protagonismo da natureza", explica Duda Porto, arquiteto que assina o projeto, executado pela Targa Engenharia.



O projeto contará com 22 casas de 555 metros quadrados, que buscam oferecer o máximo de conforto e elegância.

As unidades são divididas em duas categorias: 16 casas diretamente na areia da praia e 6 localizadas no canal, cada uma com área de apoio náutico e espaço para embarcações de até 60 pés.

As casas são projetadas para atender aos mais altos padrões de luxo e conforto, com 4 suítes, amplos ambientes sociais, piscina e área gourmet com pergolado. A localização do condomínio, em frente à praia e ao lado da Marina e do Hotel Portobello, é um dos grandes atrativos, garantindo aos residentes uma experiência exclusiva e acessível a apenas 100 km do Rio de Janeiro.

Cidade dos famosos



Mangaratiba possui hotéis, pousadas, resorts e condomínios com mansões de personalidades como Gabriel Jesus e Thiago Silva, da atriz Adriana Esteves. A apresentadora Regina Casé ainda tem um sítio na região.

O jogador Neymar adquiriu uma mansão no condomínio Porto Bello. Virgínia Fonseca e Zé Felipe também compraram uma mansão na cidade do litoral sul do Rio de Janeiro. Os imóveis da localidade variam entre R$ 15 milhões e R$ 30 milhões.