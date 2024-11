Empreendedores traçam estratégias para alavancar vendas na Black Friday

Juliana, dona da marca de cosméticos Amuu: produtos para o fim deste ano com preços promocionais - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Black Friday, que este ano acontece em 29 de novembro, já movimenta as intenções de compra dos consumidores. De acordo com um levantamento do Mercado Livre e Mercado Pago, cerca de 85% das pessoas já estão se planejando para ir às compras nessa data.

O número de interessados cresceu cinco pontos percentuais em relação ao ano passado, como mostra o “Panorama do Consumo Black Friday 2024”, que ouviu 27 mil pessoas entre os dias 1º e 15 de outubro. Entre os produtos mais buscados estão eletroeletrônicos e itens de casa e decoração.

A pesquisa mostrou ainda que 70% dos consumidores planejam as compras com antecedência, enquanto 30% estão atentos às oportunidades.

“É a data mais esperada pelo varejo”, afirma Rosângela Gonçalves, gestora estadual do Programa Sebrae Delas, e especialista em pequenos negócios.

Rosângela diz que, especialmente para os pequenos empreendedores, o planejamento é crucial para aproveitar o período e aumentar as vendas.

“É importante pensar na campanha e em estratégias específicas para conseguir atender a demanda e oferecer descontos reais. São as promoções de verdade que conquistam o cliente, então, não dá para entrar no que chamam de black fraude.”

A especialista também ressalta a importância de pensar na logística de entrega, condições de frete e preparação de logística reversa. Ela acrescenta que as redes sociais são grandes aliadas dos negócios e, por isso, é importante reforçar a presença digital da marca.

“A experiência do cliente é muito importante, então, principalmente se o negócio tem uma estratégia multicanal, a mesma qualidade da loja física tem que estar nos canais digitais. É preciso redobrar a atenção com o atendimento”, orienta.

Adrieli Ferreira, dona da marca de moda praia Chica Ferreira, conhece bem a importância das redes sociais para o seu negócio. Ela vende exclusivamente pelo Instagram e WhatsApp, e diz que, na Black Friday, as vendas aumentam entre 30% e 40%.

“Aproveito para queimar o estoque de coleções antigas com preços promocionais e ofereço descontos progressivos. Minha estratégia é promover interação com as clientes nas redes. Não adianta só postar imagens e vídeos, é fundamental construir uma conversa, falar sobre moda, explicar qual look pode funcionar melhor em cada ocasião. É esse tipo de conteúdo que engaja. Pessoas compram de pessoas”, conta.

As peças coloridas e com estampas exclusivas da Chica Ferreira são o principal atrativo da marca, que existe desde 2015. Mas não são apenas negócios exclusivamente online, como o de Adrieli, que podem se beneficiar dessa data comercial.

Rosângela Gonçalves explica que lojas físicas também podem criar campanhas que integrem o digital e o offline. “As promoções podem começar nas redes sociais, chamando para a compra na loja física. Dá para anunciar delivery ou oferecer cupom de desconto para ser resgatado presencialmente, por exemplo. Trata-se de fomentar uma relação com o cliente”, diz a especialista do Sebrae.

Oportunidade

O período promocional de novembro é um bom termômetro para as vendas de fim de ano e representa uma oportunidade mesmo com quem não compactua com o conceito da Black Friday. É o caso de Juliana Lima, dona da Ammu, uma marca de cosméticos e aromaterapia.

Além de não gostar da expressão que associa o “preto” a algo mais barato, a empresária trabalha com produtos com data de validade e feitos sob demanda, então, não tem estoque para queimar. Ela aproveita o mês de novembro, no entanto, para oferecer promoções de olho nas compras de Natal e Réveillon.

“Lanço o catálogo de produtos para o fim de ano com preços promocionais. É uma oportunidade para os clientes conhecerem as novidades e comprarem com um valor mais atrativo”, diz ela, que exporta seus produtos para outros países, como Portugal, Itália e República Tcheca.

A estratégia de antecipar tendências é algo que os empreendedores devem tentar fazer, diz Rosângela Gonçalves. Segundo ela, é importante aproveitar essa movimentação do período para captar novos clientes e construir uma estratégia de fidelização, de relacionamento de longo prazo, pensando, inclusive, no pós-venda.

“Os empreendedores podem usar dados de datas como a Black Friday para adotar decisões estratégicas, como repensar o estoque e identificar quais produtos e serviços têm mais potencial de venda, Também é importante fazer um balanço do que funcionou ou não, para chegar ao final do ano com a marca mais madura em relação às promoções”, afirma a gestora do Sebrae.