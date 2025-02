Empreendedorismo ganha força nos condomínios com grupos de compras e vendas

Euliane começou a vender bolos e doces para os vizinhos - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Para quem deseja empreender, o início do ano é um momento estratégico. Para começar a conquistar a sua clientela uma boa estratégia é aproveitar a proximidade com os vizinhos e iniciar o trabalho de forma segura, em seu condomínio. Para colaborar com a economia local, condôminos criam grupos em redes sociais, como o Whatsapp, exclusivos para a divulgação de produtos e serviços dos vizinhos empreendedores. Contudo, Kelsor Fernandes, presidente do Sindicato da Habitação (Secovi-BA), alerta que não é papel do síndico intermediar as negociações.

Com a progressão das exigências da vida, a esteticista Dayane Bezerra encontrou no empreendedorismo uma forma de aliar o trabalho às tarefas em sua residência, no condomínio Garden São Cristóvão. “Vi no condomínio uma oportunidade de divulgar o meu trabalho enquanto esteticista e assim consigo conciliar o meu serviço com os afazeres da casa, cuidar da minha filha e estudar”. Já Euliane Correia começou a vender bolos e doces no seu condomínio, o Vista Patamares, como forma de conseguir uma renda extra. “Comecei meu empreendimento aqui dentro do condomínio conciliando com a tarefa de professora de nível superior. Hoje meus bolos e doces passaram a ser a minha única renda, trabalho só com isso”.

As empreendedoras destacam que o grupo do condomínio exclusivo para o anúncio de vendas é um importante impulsionador, principalmente na hora de alcançar os primeiros clientes. “O que eu achei legal no grupo aqui do condomínio para divulgação é que você pode anunciar o seu trabalho para pessoas que você já conhece, seus vizinhos. O grupo também é um espaço onde meus clientes podem dar feedback sobre o meu trabalho, mostrando a minha credibilidade para outras pessoas que ainda não conhecem o meu serviço", evidencia Dayane.

O gerenciador do grupo de vendas do Vista Patamares, Eric Andrade, acrescenta que o grupo é um meio seguro para empreendedores testarem os seus produtos. "A existência de um grupo de vendas para moradores do condomínio é uma oportunidade para empreendedores testarem o alcance de determinado produto e o seu valor”. Enquanto cliente, Beila Nunes, moradora do Vista Patamares, enfatiza a importância do grupo. "As vantagens para mim são muitas. Ter acesso a produtos de qualidade próximos a mim facilita muito em uma situação de urgência".

O grupo de vendas do Vista Patamares nasceu justamente para contribuir com as emergências dos condôminos, como explica Euliane. “Quando eu comecei a morar aqui, há nove anos, uma ex-moradora havia criado um grupo chamado Empreendedores do Vista Patamares. A própria criadora do grupo instituiu regras e vendia produtos como se fosse uma pequena mercearia. Porque, para conseguir comprar alguma coisa emergencial aqui nas redondezas, era preciso ir em um mercado distante. Então ela criou o grupo e deu certo. Muitas pessoas vendem e eu consumia muitos produtos neste grupo, até hoje consumo”.

Para que o objetivo do grupo seja alcançado e todos os empreendedores tenham a oportunidade de lucrar, algumas regras foram estabelecidas por Ana Moriz, administradora do grupo Comércio Garden. "É proibido falar sobre outros assuntos do condomínio, é um espaço exclusivo para vendas. Além disso, várias pessoas não podem anunciar o mesmo produto dentro do grupo. Eu sempre tive essa visão, se eu vendo almoço e outra pessoa vende almoço, não vai ter lucro. Eu passo a vender pouco, assim como o outro empreendedor”. Kelsor Fernandes enfatiza que a divulgação dos produtos não deve ser feita no grupo principal do condomínio, exclusivo para troca de informações entre moradores e a administração.

Produtos e serviços

Na hora de anunciar os produtos e serviços, os empreendedores ainda devem tomar alguns cuidados, como exemplifica Áurea Andrade, moradora do Vista Patamares que faz pães e sequilhos sob encomenda. "Prezo por deixar as informações claras e detalhadas para que todos tenham facilidade em identificar as características dos produtos que estou oferecendo. No momento do atendimento ao cliente gosto de ser atenciosa para garantir satisfação e mostrar carinho a quem está fortalecendo o meu negócio”.

Cliente assídua dos produtos de seus vizinhos, Beila percebe o cuidado dos empreendedores. “Eles sempre desejam atender o cliente com a maior qualidade. Conhecendo os empreendedores e os produtos, eu também viro uma divulgadora de seus serviços”. Assim, com regras pré-estabelecidas, respeito e solidariedade, as vendas ainda contribuem para o relacionamento entre vizinhos, beneficiando o condomínio.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló