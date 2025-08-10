Leilão: Santander oferece 257 imóveis com lances a partir de R$ 25 mil

Casa em leilão no Caji, em Lauro de Freitas - Foto: Divulgação

O Santander vai leiloar 257 imóveis nesta terça-feira, 12, a partir das 11h, em parceria com a Biasi Leilões. O catálogo inclui salas comerciais, apartamentos, casas e terrenos espalhados por 19 estados brasileiros. Os lances já estão abertos no site oficial da Biasi Leilões, mediante cadastro gratuito.

Na Bahia, o imóvel mais barato é uma casa em condomínio com 43,57 m², no Phoc II, em Camaçari, com lance inicial de R$ 25 mil. Já o mais caro é uma casa em condomínio com 249 m², no Caji, em Lauro de Freitas, avaliada a partir de R$ 500 mil.

Condições de pagamento e vantagens do leilão

O Santander oferece pagamento à vista, sem desconto, ou financiamento para imóveis residenciais e comerciais acima de R$ 90 mil, em até 420 meses, com entrada mínima de 20%. Outra vantagem é que o banco quitará débitos de IPTU e condomínio até a data do leilão.

Os imóveis estão distribuídos nos estados de Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Cuidados antes de participar de um leilão

Antes de dar lances, é essencial definir um valor máximo para evitar gastos acima do orçamento. Também é importante verificar a reputação da casa de leilões para evitar golpes, principalmente em certames online.

Outro ponto é a taxa de leiloeiro, de 5% sobre o valor do lance vencedor, que deve ser paga à vista. Recomenda-se ainda a análise prévia de todos os detalhes do imóvel para evitar surpresas.