Parcerias entre empresas, profissionais e até artistas valorizam empreendimentos

Na Bahia, o Biosphere Essence é uma co-branding - Foto: Divulgação

A tendência começou nos anos 2000, quando grifes de moda internacionais passaram a assinar empreendimentos imobiliários. Versace, Armani, Fendi, entre outras, começaram a batizar hotéis e edifícios de Miami, dentro da estratégia de endossar os prédios com as qualidades e atributos já reconhecidos das suas marcas. Ao longo dos anos, esse movimento de co-branding – estratégia de marketing que envolve a parceria com outra empresa para promover ambas as marcas simultaneamente e atingir um público-alvo em comum - se expandiu para além do segmento de luxo e chegou a outros países, incluindo o Brasil.

“São empreendimentos que levam ao cliente a melhor experiência de diferentes setores do mercado, garantindo qualidade e exclusividade, o que é muito valorizado. O objetivo é morar em um ambiente que tem tudo o que você gosta e os valores com os quais você se identifica”, explica Claudio Cunha, presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA).

Na Bahia, um dos mais recentes empreendimentos do é o Biosphere Essence, uma marca nascida da parceria entre a Alia Empreendimentos e o ator Cauã Raymond. O primeiro edifício desse co-branding ¬ foi lançado em Salvador, em 2023, e está em fase de construção, com entrega prevista para 2026. O segundo foi lançado em novembro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

“A Biosphere é uma marca que reflete a visão de Cauã sobre como os empreendimentos devem se alinhar a práticas sustentáveis e oferecer bem-estar aos seus moradores. Com um conceito inovador, cada projeto é desenvolvido com base em diretrizes rigorosas que garantem a harmonia entre sustentabilidade, praticidade e bem-estar”, afirma Zenilton Mira, sócio da Alia Empreendimentos.

Igo Alves, sócio da Biosphere, conta que a colaboração com o ator se deu pela convergência de pensamento sobre o conceito do morar: “um lugar para viver em equilíbrio, com comodidades que facilitem a rotina e otimizem o tempo". Ele acredita que a estratégia deve se consolidar cada vez mais no mercado e faz planos para o futuro. “Pensamos em condomínios cada vez mais práticos, com sessões de grab and go [sistema de venda de alimentos e bebidas prontos, que o cliente pode comprar e levar] com diversas marcas.”

Claudio Cunha, da Ademi-BA, ressalta que é possível pensar em empreendimentos em parceria com redes de academia, diferentes marcas de gastronomia, como restaurantes, e até adegas assinadas por renomados sommeliers. Fora da Bahia, ele cita o exemplo da Helbor Jardins Artefacto, um condomínio na área nobre de São Paulo, que é uma parceria entre a Helbor Incorporadora e a Artefacto, loja de mobiliário de alto padrão.

Composto por duas torres de sete andares, com unidades 311m² a 407m², o valor do metro quadrado do empreendimento é R$ 47 mil. 75% das unidades foram vendidas no lançamento, há dois anos. “A parceria com a Artefacto trouxe a força da captação de clientes, além de ter dado potência ao design. O mobiliário das áreas comuns tem a assinatura da marca, algo muito valorizado por nossos compradores, já que muitos deles são arquitetos de outros estados e participaram dos eventos para a apresentação do projeto”, conta Marcelo Bonanata, diretor comercial da Helbor.

Histórico e reputação

Apesar de ser uma estratégia vantajosa, há riscos no co-branding imobiliário, além do alto custo de pagar os direitos de uso e cumprir as exigências de cada marca (principalmente as do segmento de luxo). A consultora e especialista em Direito Imobiliário Renata Firpo explica que é preciso investigar bem o histórico e reputação da empresa com a qual se deseja a parceria. “Se a marca escolhida para batizar um empreendimento tiver problemas de imagem, por exemplo, isso certamente será refletido na identidade do edifício parceiro”, alerta. É preciso ter cuidado para não apostar no nome errado como alicerce do plano de marketing.