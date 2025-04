Plantas dentro de casa elevam qualidade de vida

1 - Projetado por Jakelyne Oliveira, jardim de inverno insere a natureza em casa / 2 - Natália Salles aposta no contraste do verde com azul - Foto: Divulgação | Agência Cocada e Rafaella Calazans

A inclusão de plantas na decoração é uma verdadeira busca do ser humano por sua relação com o meio natural e seus benefícios, que ultrapassam a estética. Na arquitetura, o termo “urban jungle” (ou em português, “selva urbana”) define este estilo de decoração que visa concentrar plantas no interior de ambientes. “É um conceito que busca trazer a natureza para mais perto”, define o arquiteto Filipe Cady, responsável pelo Studio Cady.

As plantas são essenciais para a manutenção da qualidade de vida dos seres humanos, criando habitats mais saudáveis e ecologicamente equilibrados. “O contato com a natureza tem de fato um efeito terapêutico, então a planta é responsável por trazer essa sensação de aconchego e relaxamento para o lar”, destaca a arquiteta Natália Salles. “As plantas umidificam e melhoram a qualidade do ar que respiramos. Além disso, elas são seres vivos com energia e sensações. E, apesar da ciência ainda ser pequena a respeito disso, a energia é boa para o espaço. Há quem acredite nisso, há quem não, mas essa é uma realidade”, complementa Thaynara Vargas, arquiteta paisagista do Lá Na Varanda Paisagismo.

Como elementos decorativos, as plantas são peças-chaves no ambiente. “Pelo ponto de vista estético, podemos colocar em destaque a exuberância aliada com a delicadeza da natureza”, salienta o designer floral Thiago Guerra. “Na decoração, a planta traz cor, textura e frescor para qualquer estilo de arquitetura. Ela vai bem com qualquer móvel e decoração. Para valorizar a planta, eu indico a iluminação amarela, já que cria um contraste. A verde, por exemplo, não valoriza em nada, afinal a planta já é verde. Além disso, a planta vai muito bem com a madeira, palha e texturas diferentes. É só ter o cuidado em criar contraste e equilibrar as cores”, sugere Natália Salles.

É preciso ainda criar estratégias na hora de distribuir as plantas no ambiente. “Os primeiros passos são identificar as condições ambientais do local. A luminosidade e as condições do ar, são os mais importantes. Lugares sem iluminação natural e com uso constante de ar-condicionado acabam se tornando inóspitos para as plantas. Também devemos dimensionar os espaços, para que as plantas tenham potencial de desenvolvimento. Sabendo disso, buscar conhecer, por classificação natural, quais plantas se adaptam naquele ambiente e observá-las por um tempo para entender como elas respondem ao local”, explica Filipe Cady.

Adaptação nos espaços

De acordo com a paisagista Jakelyne Oliveira, as plantas de mais fácil adaptação em todos os ambientes são: ficus lyrata, ficus elastica rubra, jiboia, samambaia e suculentas. Contudo, a paisagista não recomenda a inserção destes ou outros tipos de vegetação em ambientes sem ventilação ou luminosidade. “Não indico posicionar plantas em ambientes que não são de uso contínuo e locais que não tenha nenhuma abertura de janela para manter a iluminação, como despensas”.

Já em outros cômodos as plantas são muito bem-vindas, inclusive Jakelyne aproveita para desmistificar a contraindicação de plantas no quarto. “Sim, é seguro ter plantas no quarto, inclusive as que trazem algum aroma, como a lavanda. Elas ajudam no relaxamento e na melhoria da qualidade do sono”. Já no banheiro as plantas exigem cuidados especiais, devido à umidade do ambiente. “É possível incluir plantas que vivem em ambientes úmidos no banheiro, como os musgos. Não tem problema algum, desde que tenha luz”, afirma Thaynara Vargas.

Na casa da agente de portaria Bárbara Ramos as plantas estão espalhadas por todos os cômodos. “Elas dão um charme na minha casa. Moro em um apartamento pequeno, então além de escolher pela beleza, compro sempre plantas pequenas, pois assim consigo encaixá-las na janela, na escada, estante, no banheiro. Confesso que estou um pouco relaxada com minhas plantas agora, mas sempre mudo a terra e o adubo”.

A nutricionista Maria Clara Vaz também faz questão de incluir as plantas na decoração. “Escolhi plantas para iniciantes, que precisam de um manejo fácil e prático na rotina. ?Eu rego minhas plantas duas vezes na semana. Já para cuidados maiores acabo pedindo ajuda de uma tia que me ajuda e também já contratei um serviço para isso. ?Não acho um desafio ter plantas na minha casa, consigo encaixar o cuidado na minha rotina. Acabei me apaixonando e pesquisando um pouco mais sobre esse universo”.

Para quem também deseja pesquisar mais sobre as plantas e se aventurar no “urban jungle”, Thaynara Vargas sugere o aplicativo "PictureThis”. “É um aplicativo pago, mas você consegue usar no modo gratuito. Você tira a foto da vegetação e ele identifica a planta e fala se ela está saudável ou não. É bem fácil de usar, então eu indicaria para apaixonados por plantas que não possuem tanto conhecimento”, recomenda.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló