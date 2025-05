Projetos online renovam a casa sem estourar o orçamento

Karine Venceslau atua há 9 anos com projetos de interiores - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Você já pensou em realizar um projeto de reforma de sua casa, escolhendo cores de parede, revestimentos e móveis totalmente online e em poucas horas? Há alguns anos, empresas têm apostado nesse modelo para oferecer projetos mais acessíveis de arquitetura e decoração para um público mais amplo.

A Arquiteto de Bolso, que surgiu em 2016, foi uma das primeiras a apostar nesse nicho. No site, o cliente fornece dados do cômodo que deseja transformar, como uma planta com medidas (que pode até ser desenhada à mão) e posição de portas e janelas, por exemplo.

Depois, é agendado um atendimento com um arquiteto, e o cliente tem o profissional à disposição que fica com ele durante duas horas, em tempo real, trabalhando no projeto. No pacote básico, a empresa cobra R$ 199 por ambiente de até 20 metros quadrados m².

“Nosso propósito é a democratização da arquitetura e decoração. Não é uma mera questão estética, o espaço tem impacto no bem-estar e na saúde do indivíduo e olhar para isso é nossa missão”, diz Daniel Alves, co-fundador da Arquiteto de Bolso, junto com a sócia, Marcia Monteiro.

De acordo com a Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD), a cada ano, 13 milhões de brasileiros fazem intervenções em suas residências sem contar com o suporte técnico de algum profissional.

A mesma ABD aponta que os profissionais da área estão insatisfeitos com a colocação no mercado de trabalho e 60% deles consideram a remuneração inadequada. Nesse contexto, os fundadores da Arquiteto de Bolso viram a oportunidade de conectar esses profissionais com pessoas que sonhavam com melhorias em seus lares, mas não achavam projetos que coubessem em seus orçamentos.

Móveis planejados e embutidos ajudam a economizar espaço | Foto: Beth Garcia / Divulgação

“Oferecemos nossa metodologia e nossas ferramentas e treinamos a esses arquitetos e designers. Depois, eles começam fazendo consultorias sociais, para clientes que não podem pagar pelo serviço”, explica Alves. Mais de 200 mil ambientes já foram reformados pela empresa, que conta com um marketplace de mais de mil profissionais. “Mais da metade dos clientes vem por indicação. A maioria compra projetos para a casa toda, mas faz as obras aos poucos. As pessoas se planejam. Primeiro, reformam a cozinha, depois a sala de estar”, acrescenta o co-fundador da Arquiteto de Bolso.

Totalmente digital

Outra empresa que funciona com atendimento e elaboração de projeto totalmente online é a Decore Certo. Com pacotes que variam de R$ 259 a R$ 459 por cada cômodo de até 20m², o cliente submete as informações do espaço, com fotos, medidas e inspirações, e agenda a consultoria com o profissional que elaborará a proposta. Hélio Pereira, fundador da plataforma, conta que o modelo de negócio surgiu em 2019 e, com a pandemia de Covid-19, a demanda cresceu rapidamente.

“Oferecemos um tour virtual em 3D, no qual o cliente se sente no ambiente antes de fazer qualquer intervenção na vida real. Nessa simulação, ele pode mudar cores, elementos e objetos. Depois das mudanças e ajustes pedidos, o projeto fica pronto para ele realizar”, conta Pereira.

O serviço também inclui a indicação de cada item do projeto com imagem, quantidade e link de compra, sempre com o valor mais barato disponível na internet. “Já propiciamos uma economia total de R$ 1 milhão para todos os clientes”, diz o fundador. Segundo ele, geralmente as pessoas contratam o projeto de um único espaço, para testar o serviço, e depois compram mais. Sala de estar, cozinha e quarto são os mais pedidos.

Para Karine Venceslau, arquiteta baiana que atua há nove anos com projetos de interiores, essas plataformas são uma oportunidade de chegar a mais clientes em potencial. “Na pandemia, quando as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, se intensificaram os incômodos com o espaço residencial, o conforto e a estética, então aumentou a procura por consultoria de decoração online. As pessoas perderam o receio de contratar profissionais de outras cidades e estados”

Quando falou com o A TARDE, Venceslau estava na finalização de uma obra em um apartamento na Graça, em Salvador, que pertence a um cliente espanhol. “Nessa dinâmica, a comunicação se torna ainda mais importante. Vídeo-chamadas e fotos são fundamentais na consultoria e acompanhamento de uma obra à distância. Quando necessário, procuro profissionais da localidade em que estão os clientes para serviços em parceria. Posso fazer um vídeo ensinando como fazer determinada medição com a trena, mas, em projetos mais complexos, vale a pena contar com um colega no local da obra”, conta.

Com a consolidação dessas plataformas, a arquitetura e a decoração deixam de ser um luxo restrito e ganham novos contornos, acessíveis e personalizados. Seja por praticidade, economia ou necessidade, a tendência aponta para um futuro em que a transformação dos lares acontece com poucos cliques — e com o apoio de profissionais capacitados, onde quer que estejam.