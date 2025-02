Reutilização de água representa economia e sustentabilidade

Djalma Costa destaca a importância da implementação de Estação de Tratamento de Efluentes no condomínio - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O cenário de escassez hídrica cresce continuamente no mundo, assim precisamos pensar em estratégias sustentáveis para valorizar esse recurso. Entre as soluções, a reutilização da água cinza, termo usado para caracterizar o recurso hídrico proveniente de atividades domésticas, como lavagem de roupas e banho, deve ser considerada. Para isso, o engenheiro responsável pela Hidrotech Engenharia, Djalma Costa, defende que a implementação da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) é um investimento importante para os condomínios.

As ETEs tratam os efluentes domésticos, possibilitando a reutilização da água cinza, de forma sustentável. Djalma Costa explica que existem diversos tipos de ETEs e a escolha do sistema ideal depende principalmente de alguns fatores, como o custo benefício e o regramento da cidade ou estado, para atender a legislação. “As ETEs mais instaladas na Bahia são mistas ou de lodo ativado. Ambas removem uma grande quantidade de matéria orgânica, chegando até a 95% de eficiência”, afirma o engenheiro.

O Monvert, empreendimento da Construtora OR em Salvador, apresenta uma ETE das águas cinzas, proveniente dos lavatórios, chuveiro e ralos dos sanitários. O efluente é captado através de um sistema de tubulações exclusivas e dirigido para um reservatório de acumulação, onde é bombeado para um sistema de tratamentos químicos, decantação e filtragem, para posterior reuso. Daniel Sampaio, superintendente regional da OR na Bahia, defende que esta é uma ótima solução para a redução do consumo de recursos naturais e para preservar o meio ambiente.

De acordo com o síndico Maurício Salem, o Reserva Busca Ville, subcondomínio integrante do Condomínio Busca Vida, também optou pela implementação da ETE, que opera com filtros aeróbios, anaeróbios e bioativos. “Esse processo remove contaminantes da água por meio da ação de microrganismos que decompõem a matéria orgânica em ambientes com e sem oxigênio. Além disso, biofiltros garantem uma purificação adicional da água, tornando-a adequada para reutilização”, explica Maurício.

Atividades cotidianas

A água tratada pode ser utilizada em diversas atividades cotidianas do condomínio, como na lavagem de estacionamentos, calçadas e fachadas. No Reserva Busca Ville, o recurso é responsável pela irrigação das quadras esportivas, que cobrem uma área de aproximadamente 5 mil metros quadrados, e em mais de 40 mil metros quadrados de áreas verdes e jardins do condomínio. Já no Monvert, a água atende a demanda de bacias sanitárias das áreas comuns, torneiras de lavagem das garagens, área de lavagem de veículos e sistema de irrigação de todo o paisagismo e vegetação.

Entre as vantagens da redução do uso da água potável, está a economia financeira para o condomínio. “A instalação de uma ETE em um empreendimento possui investimento inicial relativamente alto, mas que em menos de dois anos já foi pago”, destaca Djalma Costa. No Reserva Busca Ville a ETE gera diariamente 240 metros cúbicos de água tratada para reuso.

“Isso resulta em uma economia de R$ 5.950 por dia, ou aproximadamente R$ 178.500 por mês”, evidencia Maurício Salem. No Monvert a economia de água também é expressiva, chegando a 25 mil litros de água por dia, como aponta Daniel Sampaio. Reutilizar a água cinza é sinal de respeito aos pilares de sustentabilidade, preservando o meio ambiente e evitando a poluição dos recursos hídricos.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló