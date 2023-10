Segurança eletrônica em condomínios tende a crescer 19% | A TARDE

A segurança eletrônica nos condomínios brasileiros cresce, em média, 15% ao ano e o setor vem tendo um aumento no faturamento anual. No Norte/Nordeste, houve um aumento em 14,82%. Este ano a expectativa é de um crescimento ainda maior, de 19%. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos (Abese).

A presidente da Abese, Selma Migliori, diz que esses dados são obtidos através de pesquisas de mercado, levantamentos realizados junto às empresas associadas, análise de tendências do setor, além de colaborações com órgãos governamentais e instituições relacionadas à segurança. Selma Migliori também comenta que os portões eletrônicos são umas das principais procuras para condomínios.



“O setor de portarias remotas, por exemplo, cresceu 17,5% no ano passado e pode superar 18,7% em 2023, e o que chama atenção sobre este mercado é que – apesar de não estar restrito aos condomínios residenciais - a aplicação nestes locais corresponde a 82% dos negócios”, complementa a presidente da Abese.



Em relação ao panorama do mercado apresentado pela Abese, é mostrado que o setor vem mantendo o ritmo de crescimento que é projetado, superando a expansão de 14% registrada em 2021. Em 2022, houve um crescimento de 18%, com um faturamento de R$ 11 bilhões. A presidente diz que a expectativa para 2023 é de crescer 19%, pouco mais do que foi obtido em 2022.



O síndico profissional Robson Carvalho comenta que atualmente em condomínios que administra são utilizados principalmente Circuito Fechado de Televisão (CFTV), que atua na distribuição de sinais das câmeras que são implementadas em locais do condomínio, câmeras de segurança, central de alarmes com monitoramento, central de automação e controle de acesso. “No momento são esses os aparelhos utilizados, mas sempre estamos atentos a novos equipamentos e a tecnologia avançada”.



Luis Alexandre Santos, síndico profissional com 2 anos de mandato do Condomínio Mirante do Cristo, na Barra, comenta que ainda percebe condomínios com falhas de segurança, sendo necessário um maior cuidado e investimento na área. “O aumento da violência na capital baiana vem chamando a atenção e muitos condomínios ainda deixam a desejar. Com as limitações da segurança pública, os condomínios são obrigados a investir na segurança interna”, afirma.



Implementar normas



Garantir a segurança dos condomínios é uma das principais funções dos síndicos, investindo em porteiros e dispositivos eletrônicos. Além do investimento em segurança eletrônica, outros fatores também são importantes, como a preparação dos que fazem parte do condomínio e a implementação de normas e procedimentos para a entrada e saída de pessoas do local.

Para o síndico Luis Alexandre Santos, mesmo o sistema de segurança eletrônico contribuindo para um melhor acompanhamento do tráfego de pessoas, inibir ações criminosas, alertar de invasões e assegurar uma melhor integração entre sistema, ainda é necessário investir em outros fatores, como o treinamento.



“O treinamento é uma das formas mais importantes de garantir a segurança do condomínio. Os moradores e a equipe de colaboradores devem ser treinados regularmente em procedimentos de segurança. Também é importante que todos os moradores saibam como agir em caso de emergência”, fala Luis Alexandre.



O síndico Robson Carvalho também reconhece a importância do investimento em sistemas eletrônicos porque ajudam em situações inconvenientes, mas menciona que é importante contratar um profissional com segurança. “Já tivemos ocorrências que as imagens elucidaram as dúvidas de colisão no portão e acesso de convidados. Para a implementação, primeiro é necessário a contratação de um profissional para realizar uma análise de riscos e vulnerabilidade. Diante deste relatório, virá a sugestão da tecnologia e equipamentos a serem utilizados”.



A Positivo-SEG, empresa que atua em soluções para segurança eletrônica, é uma das que vem acompanhando a mudança no setor. A empresa oferece um conjunto completo de produtos que são especialmente projetados para atender às demandas de segurança de condomínios de pequeno e médio porte, atuando desde o controle de acesso até o monitoramento de áreas externas, garantindo a proteção eficiente e confiável do espaço. De acordo com José Ricardo Tobias, diretor de loT da Positivo Tecnologia e responsável pela PositivoSEG, os serviços e tecnologias integrados por um sistema eletrônico para o monitoramento de ambientes são peças fundamentais para aumentar a proteção dos cidadãos e de seus patrimônios.



“É importante buscar soluções consistentes, de grandes fabricantes, que entreguem confiabilidade e garantam performance adequada. Muito importante também é contar com instalação profissional e especializada, de parceiros revendedores e instaladores certificados pela indústria", comenta José Ricardo sobre o investimento em uma boa proteção do condomínio.



* Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló