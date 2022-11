Alta estação é época de aproveitar a varanda

A alta estação traz flores, dias ensolarados e noites frescas. A época é ideal para aproveitar as varandas, sejam de casas ou apartamentos. E este é o momento para transformar os ambientes para ficarem mais receptivos e agradáveis.

Ter tecidos leves e frescos, adornos de madeira, arranjo de flores e vasos de plantas suspensos dão um toque especial na decoração e aumenta o conforto das pessoas. Essas mudanças simples na varanda do apartamento e varanda ou quintal da casa podem fazer toda a diferença nos espaços.

A arquiteta e urbanista Mally Requião conta o que o morador pode fazer no espaço para deixar o ambiente mais arejado e refrescante. “O ideal é usar plantas nas varandas porque elas absorvem o calor e ajudam a baixar a temperatura quando você utiliza em grande quantidade. Outra maneira é usar a cortina solar, que absorve o calor e não deixando passar tanto o ar quente para a parte interna da varanda”, diz Requião.

Como o verão e a primavera são estações que pedem cor e vibração, ter nos móveis, objetos e paredes tonalidades que remetem a essas estações podem deixar a varanda da casa mais convidativa. Sendo assim, Mally explica que as cores neon estão de volta e vem conquistando o espaço na moda e vem influenciando na decoração também. Ela dá algumas dicas para quem deseja trazer o melhor da primavera-verão nos espaços livres do lar. “Ter tecidos mais leves de uso diário, organizar espaços que sejam mais confortáveis, manter as janelas abertas com mais frequência, usar cores em objetos pontuais e plantas que amenizam o calor”, sugere Requião.

Já Bianca Vital, designer de interiores e especialista em conforto ambiental e neuroarquitetura, relata que atualmente há uma procura maior por peças sustentáveis, artesanais e feitas à mão, bem como ornamentada pelo design biofílico que trazem elementos naturais para os ambientes.

“Quando a pessoa está em contato com a natureza, ela se sente melhor, menos estressada e fica mais feliz. Então, ter plantas, pensar em tons de cores fresh que são da primavera-verão, como o azul, verde, e sabendo mesclar os tons terrosos com tons de bege e ao mesmo tempo com o amadeirado das estruturas de mesas, estofados e sofás fica muito bonito e acolhedor”, afirma Bianca.

Local de confraternizar

A profissional diz também que ter uma varanda do apartamento ou quintal da casa para preparar um almoço ou jantar para os amigos e a família precisa de cuidado e atenção na arrumação. “Ter um ambiente que tenha um som ambiente e não fique só com conversas de pessoas para ter uma sinergia entre o espaço e os indivíduos. Além disso, ter atenção à iluminação. Se for durante o dia, tenha uma luz natural, mas que haja um sombreamento, e se for de noite e algo íntimo que seja uma iluminação difusa. E, se for com amigos, ter uma luz mais focada na mesa e nas comidas”, orienta a designer de interiores.

Para a arquiteta e urbanista Carla Pires os moradores podem renovar a decoração da casa com adornos que remetem à primavera-verão, trazendo harmonia para os espaços. “Colocar quadros com paisagens floridas, pinturas enfatizando cores nas paredes ou efetuar a contratação de artistas plásticos para pintá-las, fazendo verdadeiras obras de arte em substituição aos quadros. Há também objetos coloridos com arranjos florais que dão um toque harmônico, trazendo alegria aos lares”, destaca.

Ela acrescenta ainda o que pode ser feito na hora de decorar uma varanda pequena de modo que ela fique confortável e aconchegante: “Normalmente quando interferimos em uma varanda pequena tendemos a acoplada ao living para tirar vantagem nas interferências arquitetônicas. Esses locais têm um teto mais rebaixado já fazendo do espaço um ambiente diferenciado. Então, colocamos também plantas na modalidade de jardins verticais, lugares para pássaros com gaiolas estilizadas ou peixe com aquários charmosos ou espaços decorados para os pets”.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló