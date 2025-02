Aluguéis no circuito do Carnaval de Salvador chegam a R$ 28 mil

Muitos contratos de locação para o Carnaval de Salvador foram assinados ainda em agosto, mas a procura se intensifica agora, mais próximo da festa - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Muitos contratos foram assinados ainda em agosto, mas a procura se intensifica agora. É o que dizem corretores de imóveis ouvidos pelo A TARDE sobre a procura de aluguéis para o Carnaval, no período de 27 de fevereiro a 5 de março - geralmente, os pacotes de hospedagem incluem os sete dias de festa. No icônico Edifício Oceania, em frente ao Farol, os apartamentos variam entre R$ 25 e R$ 28 mil. Para quem quer ficar perto da folia, mas não dentro dela, os bairros mais procurados são Rio Vermelho, Pituba e Graça, onde a semana de hospedagem fica por R$ 18 mil, aproximadamente, como conta Felipe Júnior, gerente comercial da imobiliária Josinha Pacheco.

“Chegamos a alugar uma grande cobertura na Graça por R$ 180 mil. A cada ano esse mercado fica mais aquecido. A maior parte dos clientes vem de São Paulo. Geralmente, são grupos de amigos que fazem cotações em hotéis e chegam à conclusão de que é mais em conta dividir um apartamento”, conta ele.

Fernanda Miranda, que aluga imóveis por temporada na capital baiana há seis anos, fechou pacotes de três imóveis ainda em outubro. Ela prefere fechar negócio por meio de plataformas digitais, que, além de permitirem o contato com potenciais clientes de todo o mundo, oferecem suporte e seguro para possíveis danos no imóvel. “Isso dá uma tranquilidade maior aos proprietários”, afirma.

Fernanda conta que os anúncios postados nas plataformas são detalhados, incluindo as normas de convivência e o Regimento Interno do Condomínio. Os hóspedes são informados, por exemplo, sobre a Lei do Silêncio, que vigora das 22h às 8h, a proibição de festas nos apartamentos ou do uso de trajes de banho nos elevadores e em outras áreas comuns.

“Informamos na portaria quais pessoas estão autorizadas a entrar no imóvel, quando vão chegar e quando vão sair. Alguns condomínios até entregam pulseirinhas de identificação aos inquilinos temporários”, acrescenta Fernanda.

Garantir segurança

Felipe Junior ressalta que essas medidas são essenciais para garantir a segurança de todos no espaço e evitar desentendimentos e conflitos de convivência com quem mora naquele ambiente durante todos os dias do ano. “É importante limitar o número de pessoas com acesso ao imóvel e identificar todas elas na portaria e na administração. Muitos condomínios reforçam a segurança no período de Carnaval, e é importante registrar os nomes de cada visitante na portaria, com documento de identificação”, orienta.

Alguns condomínios proíbem que os proprietários de imóveis realizem aluguel de curta temporada, mas, para ser válido, isso deve ser aprovado na Assembleia de Moradores, como explica João Xavier, síndico profissional. “Por lei, nenhuma administração pode restringir o uso de um bem privado”. Ele destaca, no entanto, que, na hora da locação, o proprietário ou corretor deve encaminhar aos futuros hóspedes o regulamento interno do condomínio, com todas as regras bem explicadas, como não utilizar garrafas ou levar comida para dentro da piscina. “É fundamental cobrar uma devolutiva por e-mail ou mesmo WhatsApp de que o hóspede está ciente das normas e de que haverá penalidades ou multas em caso de infração”, acrescenta. Se os inquilinos temporários estiverem com motos ou carros, também é preciso enviar ao administrador os dados de cada veículo.

Nos períodos de festa, com o aumento da procura por esse tipo de acomodação, é grande a tentação de lucrar mais, mas o síndico profissional afirma que não se deve alugar o espaço para mais pessoas do que o imóvel comporta. “Essa é uma das principais ameaças à segurança de todos e à integridade do local”.