Baianos mantêm tradição de decorar casa para o Natal

Márcia faz a decoração natalina da casa de Élida - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O Natal é motivo para reunir pessoas e celebrar valores como a fé, união e renovação. Para receber seus convidados, anfitriões preparam as casas com estilo. Decorando por conta própria ou contratando serviços de decoração natalina, cada espaço ganha um toque especial nesta época do ano.

De acordo com Simone Ferreira, designer de interiores sócia da empresa Acanthei Decoração, a ornamentação da casa expressa como o convidado está sendo esperado pelo anfitrião. “Dentro das possibilidades financeiras, uma toalha bem esticada, uma mesa arrumada, tudo isso é uma demonstração de carinho por aquele convidado tão especial”, relata.

A professora Aline Macedo fica realizada ao reunir amigos e familiares em sua casa para a data. “Desde a preparação da ceia à troca de presentes, é uma noite que eu amo celebrar". Com direito a Papai Noel e toalha vermelha na mesa, Aline decora o lar com itens que já fazem parte de seu acervo. “Em todo lugar da minha casa tem um elemento natalino. Eu realmente me emociono em todas as etapas da ornamentação. Todos os anos eu reutilizo a minha decoração, mas vou adicionando itens”, conta.

Para a empresária Élida Soares também já virou tradição receber familiares e amigos em sua residência para a celebração. “O Natal é feito aqui justamente por eu ornamentar toda a minha casa. Não tem nada mais prazeroso do que receber a gratidão de todos os convidados após a festa”, revela. Para a decoração, que este ano conta com elementos em tons de vermelho, Élida contrata o serviço da responsável pela Nascimento Decor, Márcia Nascimento.

“Na escolha do tema da decoração de Natal dos meus clientes, primeiro procuro saber quais são os sonhos deles”, explica Márcia. Para a decoradora, é importante dar personalidade à ornamentação. Escolher uma temática principal é uma ótima maneira de promover a interação dos convidados com a decoração. “Uma árvore de Natal com fotos de momentos importantes com os familiares e amigos é uma boa opção”.

Mesa da ceia

Assim como Aline, Élida também prepara a sua ceia. “Tenho o prazer de preparar o peru, bacalhau, arroz... Me sinto honrada em dizer que fiz tudo”, enfatiza a empresária. Para completar o tradicional jantar, decorar a mesa com elementos natalinos é mais uma maneira de encantar os convidados. “Uma mesa posta com jogo americano, sousplat e pratos compondo o tema ajuda a surpreender os convidados”, afirma Analiz Magalhães, designer de interiores e sócia da Acanthei Decoração.

Este ano, itens em tons de vermelho, verde e dourado ganharam destaque mais uma vez. “Elementos no dourado e nas cores mais tradicionais estão sendo muito procurados, principalmente aqui em Salvador”, destaca Márcia. “A paleta em vermelho e verde conquistou os nossos clientes este ano”, concordam Simone e Analiz.

Elementos grandes também vieram para ficar, de acordo com Simone Ferreira. “Principalmente em uma árvore grande, é interessante que você ornamente ela com decorativos proporcionais ao seu tamanho”, explica a designer. Para completar a decoração, Márcia Nascimento sugere investir em iluminação, como os famosos pisca-piscas. “Quanto mais a casa estiver iluminada melhor. O Natal é sinônimo de luz”.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló