Com valores que superam os R$ 3 mi, imóveis de alto padrão têm boom | A TARDE

Com valores que vão de R$ 1 milhão e superam os R$ 3 milhões, os imóveis de alto padrão, luxo e super luxo ostentam números tão positivos em 2023 que iniciam o novo ano com estoque em baixa. Uma pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, divulgada com exclusividade para o jornal A TARDE, apontou que juntos esses segmentos representaram 17,2% dos empreendimentos lançados em Salvador no ano passado e percentuais de vendas que chegam a 85,1% das unidades ofertadas. Com o desempenho expressivo e a prateleira necessitando de recomposição, os segmentos prometem oportunidades para o mercado imobiliário em 2024.

Os segmentos de alto padrão e luxo são os que finalizaram 2023 com menor disponibilidade: apenas 18,8% e 14,9% de suas unidades respectivamente. O super luxo, por sua vez, tem disponível 29,5%, atrás do segmento econômico, que tem 33% livres para compra. A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) calcula 252 unidades de alto padrão, luxo ou super luxo lançadas em Salvador em 2023. Mas, para o diretor técnico da entidade, Daniel Sampaio, o que comprova que o ano foi positivo para estes segmentos é justamente o estoque abaixo do que se tinha historicamente.

“Temos um estoque praticamente zerado. E isso aliado ao fato dele ser muito novo, 81% do que temos aí é lançamento de 2022 e 2023, faz com que seja necessário lançarmos mais em 2024 para esses segmentos”, afirma Sampaio.

No bairro do Horto Florestal, o Poème Horto, da Moura Dubeux, é um exemplo do desempenho de vendas destes segmentos. Lançado em junho do ano passado, ele já tem comercializadas 70% das suas 72 unidades distribuídas em 36 andares. Diretor regional da construtora, Fernando Amorim revela que essa velocidade de venda está acima da média anterior e mostra como o ano de 2023 foi positivo para este segmento.

Itens de infraestrutura

Entre os itens de infraestrutura, o Poème Horto traz quadra de tênis, espaço massagem, espaço para lazer e para cuidado dos pets, depósito para cada unidade, infraestrutura para carregador de carro elétrico e ainda três ou quatro vagas. São duas opções de plantas com 4 ou 3 suítes e 203 m² ou 173 m², mas os segmentos acima de R$ 1 milhão também têm imóveis menores. A Moura Dubeux, por exemplo, tem investido nos chamados Beach Class. Amorim explica que esse modelo é formado por unidades compactas, com uma infraestrutura de serviço e localização privilegiada. No ano passado, a construtora entregou o Beach Class Ondina e já tem outros dois empreendimentos desta linha no Rio Vermelho e em Jaguaribe.

No bairro do Itaigara, outro empreendimento de alto padrão e unidades menores deve ser concluído até março de 2025. É o Move Itaigara, da incorporadora baiana Sertenge, que teve representado no segmento de alto padrão 55% do seu valor geral de vendas e 23% das unidades vendidas no ano passado.

O projeto do Itaigara tem duas torres, cada uma com 12 pavimentos e opções de dois ou três quartos, com área de 71 m² ou 96 m². Gerente de incorporações, André Ferreira explica que o público de alto renda também busca uma localização com fácil acesso e entorno de comércio e serviços. Mas, além disso, há prioridade à infraestrutura de lazer. No Move Itaigara, por exemplo, tem sala de reunião preparada para videoconferências, coworking, sala de estudo, três piscinas, sport bar e até espaço externo para massagens, yoga e relaxamento. “Os prédios mais antigos não oferecem estas diversidades de itens. E como diferencial tem ainda uma planta flexível, que proporciona variação na opção de layout de acordo com a dinâmica de cada família”, complementa Ferreira.

Um dos desafios para este segmento é justamente a localização. Bairros tradicionais para o alto padrão, luxo e superluxo, como Vitória e Graça, enfrentam uma escassez de terrenos, segundo aponta o diretor da Ademi-BA. “O Horto Florestal voltou a ter espaço com o PDDU [Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano] de 2016 e, por isso, há cinco anos passou por um boom de lançamentos. Mas bairros como Caminho das Árvores e Jaguaribe também vêm se consolidando nestes segmentos”, detalha.

Outras regiões também estão surgindo como alternativas para esses empreendimentos. O Aquarius, que no início deste ano se tornou um bairro, vai receber o Capri Prime Residences, um empreendimento da Fator Realty Incorporações. Com duas unidades por andar em um torre única de 30 pavimentos, o projeto, que já tem 60% da obra executada, promete, além de conforto e sofisticação, localização a poucos metros de colégios renomados, hospitais, shopping, restaurantes e outros serviços. Lançado no ano passado e com previsão de entrega para 2025, o Capri já está 80% das unidades vendidas.

“As vendas estão dentro das nossas expectativas, em ritmo acelerado porque o cliente já sabe o que procura. O cliente não é investidor, é morador. Somente nos primeiros dois meses do ano, estamos com oito contratos em processo de finalização”, conta Marco Chompanidis, diretor da Fator Realty. De acordo com ele, o público destes segmentos busca sofisticação, exclusividade, conforto, espaço, plantas de qualidade e áreas de convivência elegantes. Por isso, a construtora trouxe no layout e na decoração os conhecidos escritórios de arquitetura Sidney Quintela Architectura, GAM Arquitetos e Architects+Co.

Para 2024, Chompanidis concorda com Sampaio: o estoque está muito abaixo do ideal para Salvador. De acordo com ele, gira atualmente em torno de 130 unidades. “E, como as condições externas estão favoráveis, acreditamos que esse segmento deve aquecer lançamentos ainda neste ano”, prevê.