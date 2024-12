Condôminos confraternizam em festas de Natal e Réveillon

Luciana, Rosemayre, Carolina e Bárbara integram a comissão de organização da festa de Natal do Palazzo - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Entre as comemorações da época, o período do final de ano é uma ótima oportunidade para confraternização entre vizinhos. Com o fim de 2024 se aproximando, síndicos e administradores organizam eventos com música animada, boa comida, ótima companhia, em um ambiente agradável e seguro: o condomínio.

A festa de Ano Novo do Genipabu Club House, condomínio localizado em Guarajuba, já se tornou uma tradição. Para o síndico Marco Ribeiro, promover eventos como esse é de extrema importância para a integração entre condôminos. Luciana Almeida, síndica responsável pela confraternização de Natal do Edifício Palazzo San Pietro, no bairro soteropolitano de Vila Laura, concorda. “Quando os condôminos estão unidos, a frequência de conflitos no condomínio diminui, contribuindo para o meu trabalho enquanto síndica”, justifica a administradora.

Exclusiva para moradores, a festa de Natal do Palazzo San Pietro está prevista para o dia 13 de dezembro. Para a participação, cada adulto deverá contribuir com uma taxa. Além disso, desde o ano passado, os organizadores decidiram que a comida e a bebida do evento seriam fornecidas pelos condôminos. “Nós aprendemos que quando a gente compartilha o alimento ele se multiplica”, reflete Luciana.

Para a organização de confraternizações no Palazzo San Pietro, a síndica instituiu uma comissão organizadora de festas. “Como síndica não tenho como dar conta de tantas demandas, por isso criei a comissão de eventos formada por seis membros que se envolvem em todas as etapas de produção”, explica Luciana.

A moradora e membro da comissão organizadora, Carolina Gentil, explica que, para a produção da festa, os seis membros da comissão organizadora se dividem entre funções, como a montagem do espaço e cotação do orçamento de serviços, incluindo a música. “É um prazer fazer parte da comissão de eventos. Cada membro, com seu olhar e experiência, consegue agregar um pouco, sem ficar pesado para ninguém”.

Já no Genipabu Club House, a festa de réveillon acontecerá no dia 31 de dezembro, com direito a DJ, bandas e queima de fogos. Os moradores interessados devem pagar uma taxa de participação. De acordo com a moradora Elibia Barbosa, passar o ano novo em seu condomínio é sinônimo de conforto e tranquilidade. “É uma forma de festejar em um ambiente seguro, com toda a infraestrutura. Todos acomodados, com música boa”.

A produção do Ano Novo do Genipabu Club House é realizada pela reunião da administração, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e Conselho Jurídico do condomínio. É criada uma assembleia para aprovação de orçamento e projeto da confraternização. “Após o evento, fazemos prestação de conta aos condôminos. Incluindo os valores arrecadados e gastos com a festa”, explica Marco Ribeiro.

De acordo com Elibia, os condôminos contribuem com sugestões para a festa. “A administração é muito sensível em escutar os condôminos, o que contribui para uma melhoria no evento do ano subsequente”, afirma. A moradora, que é empresária na região, ainda reflete que confraternizações como essa contribuem para o crescimento de Guarajuba, assim como o seu reconhecimento enquanto um destino de veraneio e moradia.

