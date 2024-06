Construtoras investem em tecnologia para conquistar clientes | A TARDE

Em lugar de um stand imobiliário, um centro de experiências onde o comprador em potencial pode fazer um verdadeiro tour pelo seu futuro imóvel, conferindo a dimensão dos cômodos, a vista da varanda e até a entrada de luz em cada ângulo do apartamento. Tudo isso graças à tecnologia 3D e à realidade aumentada. Essa é a mais recente tendência do mercado imobiliário: convencer os clientes não mais com fotos e um discurso persuasivo, mas de uma maneira que eles se sintam, de fato, dentro de um sonho de investimento que ainda nem saiu da planta.

Em Salvador, a primeira empresa a oferecer esse atrativo é a Sensia, do grupo MRV&CO, com dois empreendimentos em construção na cidade, o Sensia Urban, no bairro do Stiep, e o Sensia Patamares. Ambos contam com duas torres de duas unidades residenciais por andar e todas as comodidades dos condomínios modernos, como espaço de coworking e área de recreação para crianças e pets, além das tradicionais áreas de lazer e academia. As plantas são de dois e três quartos e, neste último caso, podem ser personalizáveis: um dos dormitórios pode se tornar, por exemplo, um home office.

E tudo isso pode ser conferido virtualmente, basta colocar óculos de realidade aumentada. Então, um assistente virtual conduz o comprador em potencial por uma visita guiada por cada canto do imóvel, onde é possível conferir a dimensão dos cômodos, tanto numa opção decorada quanto sem móveis, transitando livremente de um cômodo a outro. Além de ver, é possível ouvir. Desde o barulho da água que sai pelas torneiras e da chaleira no fogão até os controles de áudio da televisão, tudo pode ser experimentado no tour sensorial.

“Os clientes fazem a experiência sorrindo. É realmente impactante passear por cada cômodo, conferir as opções de decoração, a verdadeira dimensão do espaço que está proposto naquela planta”, comenta Sueli Lisboa, especialista de produtos Sensia, que conduziu a reportagem para a experiência. Ela conta que, em todas as cidades onde a marca está presente – há empreendimentos no Rio de Janeiro, Manaus, Campinas, Londrina e Belo Horizonte – essa visita é o que converte uma proposta num negócio fechado. Em Salvador, cerca de 800 clientes fazem a imersão virtual a cada mês.

“A compra da casa própria é um sonho, muitas vezes, o investimento de uma vida. Por isso, faz toda a diferença ver o imóvel pelo qual você vai pagar em vez de ouvir a descrição dele enquanto folheia um catálogo de fotos”, acrescenta ela.

Depois do passeio com os óculos 3D, é hora de conferir o power wall, uma tela gigante na qual é possível conferir a incidência luminosa não só em cada unidade residencial, mas em todo o condomínio. Quer saber qual o melhor horário para tomar um sol na piscina? Você pode conferir como a luz avança por aquele espaço hora a hora, por cada mês do ano, em todas as estações. O power wall também mostra a vista de cada apartamento, com seu entorno real, incluindo os edifícios e demais construções próximas. “É bom que já é possível saber quem são os vizinhos”, brinca um cliente no stand.

Isso é especialmente interessante para quem deseja ter uma bela vista para o mar, diz Sueli: “A tecnologia facilita a vida do comprador. Às vezes, na mesa de negociação, ele percebe que está um pouco apertado para uma unidade no décimo andar e decide conferir a vista do sexto. A gente não fala, a gente vai e mostra”. Segundo a especialista, a dificuldade é levar os clientes até o centro de experiência – para isso, a empresa recorre aos recursos tradicionais da publicidade –, mas, uma vez lá, a realidade aumentada faz todo o trabalho de sedução.

Inteligência artificial

Embora seja novidade no mercado soteropolitano, o uso de maquetes virtuais, visitas em 3D e outros recursos de inteligência artificial tem sido considerado uma tendência do setor imobiliário e da indústria da construção civil em outros lugares do país.

“Nossa maior procura era por apartamentos com vista para o mar. Quando implementamos o tour virtual em 360 graus, otimizamos o tempo de deslocamento do cliente até o imóvel. Foi um sucesso de vendas”, conta Maurício Nunes, sócio da Imobiliária Macaé, no Rio de Janeiro.

Já na capital fluminense, a Calper investiu quase meio milhão de reais para oferecer uma experiência tridimensional aos seus clientes, que, graças a telas de resolução em 4K e áudio espacial, conseguem movimentar com as próprias mãos a maquete do projeto Arte Botânica, na região da Barra Olímpica, e visualizar o bairro como se estivesse, de fato, dentro dele.

Também no Rio de Janeiro, a empresa Patrimar investiu cerca de R$ 2,5 milhões para criar uma experiência em 5D no lançamento do Icon, na Barra da Tijuca. O cliente começa a visita num voo de parapente pela Praia da Reserva, próxima ao empreendimento e sobrevoa as lagoas de Marapendi e de Jacarepaguá até entrar no residencial, onde pode conferir as áreas comuns, a cobertura e os apartamentos. Tudo isso com a sensação de vento no rosto e cheiro do mar.

