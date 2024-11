Controle de pragas: como evitar baratas, formigas e mosquitos em casa na primavera

O recomendado é contratar profissionais capacitados para fazer a dedetização - Foto: Versus Marketing e Consultoria / Divulgação

A presença de pragas indesejadas é uma realidade comum em muitas residências, especialmente nos períodos mais quentes, como a primavera. Com o aumento da temperatura e da umidade, insetos como baratas, formigas e mosquitos encontram condições ideais para se proliferar, trazendo riscos de doenças e podendo destruir móveis de casas e apartamentos. Por isso, visitas de técnicos especializados podem precisar ser antecipadas para garantir um ambiente seguro.

“Neste período do ano, na nossa região principalmente, temos um aumento da temperatura que, aliado a um índice de chuvas e à presença de umidade, o metabolismo dos insetos fica mais acelerado. Com isso, o ciclo reprodutivo deles encurta, o que resulta numa reprodução maior. Por isso que a incidência de praga aumenta neste período”, explica Dhiego Herculano, biólogo da Larclean, empresa especializada em controle de pragas.

Independentemente da estação do ano, o ponto de partida para uma dedetização eficiente é identificar as pragas responsáveis pela infestação, já que cada uma possui características e comportamentos específicos, o que demanda produtos e métodos de controle diferentes. Segundo Camila Valadares, responsável técnica da Fort Control, outra empresa focada no controle sanitário, baratas, formigas, aranhas, roedores, escorpiões e mosquitos são as principais pragas que transitam em ambiente urbano. “Quando você vê uma barata aparecendo, seja pela manhã ou pela noite, já indica a necessidade de contratar um serviço de controle de pragas”, relata ela.

Além desses métodos, também é possível realizar dedetizações com a aplicação de aerossóis profissionais, direcionados para áreas específicas a fim de conter pragas de maneira rápida e eficaz. Outra opção é a dedetização a seco, que consiste na utilização de pós inseticidas em locais estratégicos, como frestas e cantos.

De acordo Camila, os produtos utilizados nas dedetizações residenciais têm potencial para tirar as pragas de seus esconderijos e exterminá-las. “As pragas urbanas são bem inteligentes, existe uma comunicação entre elas. Por exemplo, a ratazana é neofóbica, ela tem medo ao novo. Quando ela se aproxima de um ambiente que tem uma isca, ela não se aproxima imediatamente, fica estudando a isca de três a cinco dias até comê-la. Depois, ela tende a voltar para o seu ninho, e existe uma comunicação no qual ela diz (para as outras ratazanas) “esse ambiente é perigoso, eu não posso voltar mais”, relata ela.

Eficácia da aplicação

Apesar dos produtos utilizados atualmente terem uma composição mais moderna, Herculano aponta que certas aplicações ainda exigem que as pessoas se afastem de suas casas por medida de segurança. “Os produtos líquidos são modernos, registrados e seguros. Porém, não deixa de ser um produto tóxico. Então, se ele apresenta um nível de risco para as pessoas que estão acompanhando o serviço (de dedetização), é necessário que eles se afastem por um certo período até que o ambiente esteja seguro para a reocupação. Mas, uma vez que o produto líquido secar na superfície aplicada, o ambiente estará seguro novamente”, pontua o biólogo.

Para garantir a eficácia da dedetização, é essencial que pessoas não qualificadas não interfiram na ação dos produtos, evitando mover os géis aplicados ou utilizar produtos de limpeza nas áreas recentemente pulverizadas, pois essas ações podem comprometer o efeito dos inseticidas. Nesses casos, é recomendado que sejam utilizados panos molhados apenas com água, já que, quanto mais o produto aplicado permanecer na superfície, melhor será a proteção do ambiente contra a incidência de pragas.

Também é ideal que esse controle residencial de pragas seja realizado a cada três meses, embora essa periodicidade possa ser encurtada por causa de estações climáticas que favorecem a reprodução dos insetos ou da ausência de boas práticas de higiene dentro de casa.

Por isso, Dhiego recomenda que as pessoas adotem boas práticas de limpeza dentro de casa. “É de extrema importância que o cliente aplique as medidas preventivas, como manusear corretamente o lixo. Também evitar realizar pequenos lanches nas mesas de trabalho, no sofá ou na cama, porque pequenas migalhas se desprendem dos alimentos e servem como banquete para as pragas”, relata o especialista

