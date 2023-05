Em cerimônia, Mercado Imobiliário premia destaques de 2022

Estudantes, profissionais e empresas que fizeram a diferença no mercado imobiliário em 2022 foram conhecidos na noite desta quinta-feira, 25, durante a solenidade de entrega do 26º Prêmio Ademi-BA. O evento foi realizado no Cerimonial Conceição da Praia, Comércio, para um público de cerca de 500 convidados.

Além dos concorrentes nas 12 categorias, participaram da homenagem autoridades políticas e representantes de entidades de classe ligados ao setor, como de corretores de imóveis (Creci), arquitetos e urbanistas (CAU) e empresários da construção (Sinduscon).

Representando o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, compareceram o vice, Geraldo Jr, e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Adolfo Menezes. Em nome do prefeito de Salvador, Bruno Reis, se fez presente o presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz.

Presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário na Bahia (Ademi), Claudio Cunha abriu a noite agradecendo à plateia, destacando a importância cultural do Centro Histórico de Salvador, local do encontro, e relacionando-o com o legado deixado pelos empreendimentos imobiliários.

“Estamos aqui para apresentar o trabalho dos nossos associados, fruto de muita pesquisa, dedicação e transformação, mostrando as tendências de mercado, a evolução dos nossos empreendimentos e, mais do que isso, fazendo com que o mercado imobiliário baiano permaneça entre os maiores do Brasil, uma vez que foi um dos setores que mais gerou emprego durante o ano de 2022 e, agora, no primeiro trimestre de 2023", falou.

Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Com o tema "Sucursal del Cielo: Jardim Botânico em Santiago de Cali, Colômbia", a estudante da Unifacs, Camila Varela Alencar Ponte, foi a vencedora da categoria inovação acadêmica na área de arquitetura e urbanismo (orientação de Manoel Messias Teixeira).

Já Alisson Souza, da Universidade Federal da Bahia, e orientado pela professora Dayana Bastos, faturou o prêmio em engenharia, com o projeto intitulado "Inspeção automatizada de fachada com uso de drone e aprendizado de máquina: avaliação da implementação".

Os outros vitoriosos foram Affonso Henriques Consultoria Imobiliária (imobiliária do ano); Gerdau (fornecedor); Nibs (agência de publicidade); Tavares, Teixeira e Advogados Associados (escritório de advocacia).

Jaguah (da MVL, Pelir Engenharia, Inova Empreendimentos), foi eleito o empreendimento imobiliário do ano. Brisas Salvador Norte (Tenda), empreendimento de habitação econômica; e Oke Horto (MVL Incorporadora, Pelir Engenharia, Inova Empreendimentos e Amorim Barretto Empreendimentos), lançamento imobiliário.

O vencedor como lançamento imobiliário de habitação econômica foi o Seletto Salvador Norte (Sertenge). Ricardo Farias e Carolina Pereira sagraram-se arquitetos do ano; SBR Construção e Incorporação, empresa revelação; e Prima Empreendimentos venceu como empresa do ano.

Ao receber o troféu, o presidente da Prima, Rubén Escartín, falou em um "grande orgulho receber este reconhecimento sobre o nosso desempenho". "Demonstra que estamos no caminho certo. Este momento só reafirma o compromisso em manter o nosso padrão de excelência com foco em inovação e nos princípios da sustentabilidade", disse.