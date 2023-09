Em Salvador, reformas e reparos são serviços mais solicitados

Os serviços de reformas e reparos são os mais solicitados diariamente dentro da GetNinjas (plataforma que conecta clientes e prestadores de serviços). De acordo com o Relatório do Mercado de Serviços: Reformas e Reparos da empresa, os setores que mais ganharam destaque no 2º trimestre de 2023 em Salvador foram instalações de chuveiros, de rede de proteção e tapeceiro, com buscas acima de 10%.

Dentro do relatório, as solicitações por instalações e reparos de chuveiros corresponderam a 17,4%, redes de proteção em 11,3% e tapeceiro em 10,9%. O diretor financeiro da GetNinjas, Lucas Navarro, diz que há uma variação entre o 1º trimestre para o 2º timestre, sendo os setores mais destacados no 1º trimestre redes de proteção, segurança elétrica e chaveiro.

“Falando especificamente do 2º trimestre de 2023 em relação ao 1º em Salvador, a gente pode ver alguns que tiveram crescimento destacado e uma procura em mais de 10%”, ressalta

Lucas explica que os relatórios da empresa começaram a sair a partir de 2023 porque a categoria de reformas e reparos representa hoje 42% das solicitações na plataforma, e também para que valores médios e principais serviços se tornem de fácil acesso aos clientes. “Temos esse estudo, fazemos esse acompanhamento, mas a publicação desse relatório passou a acontecer a partir desse ano. Então o histórico que a gente consegue é do 1º e 2º trimestres, e de um para outro, já consegue ver uma evolução dos dois trimestres”.

A proprietária da empresa Jas Serviços e Reparos, Vanessa Félix, comenta que ela e o seu sócio, Juarez Alves, atendiam muitas demandas pela plataforma GetNinjas, mas atualmente trabalham mais por solicitações em redes sociais. “Já utilizamos muito o GetNinjas. Hoje, devido a nossa demanda por fora, quase não usamos mais. Mas é uma ótima ferramenta para quem está iniciando. Atualmente, ofertamos serviços com 2 eletricistas, 2 encanadores e 2 maridos de aluguel”.

Vanessa fala que há um aumento na procura de eletricistas e encanadores pelos clientes. “Nesse setor eu vejo mundo de possibilidades, e o público-alvo aqui, é justamente as pessoas que precisam de manutenção do lar, e não tem tempo ou ferramenta adequada para realizar”.

Vanessa e Juarez oferecem serviços elétricos, de encanamento, entre outros | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O relatório de Reformas e Reparos também aponta que serviços de eletricista, encanador e marido de aluguel estão custando entre R$ 127,00 a R$ 174,00, o que segundo Vanessa, condiz com a média dos valores dos serviços da sua empresa.



Por bairros

O levantamento do GetNinjas identifica a Pituba, Barra, Itapuã, Rio Vermelho, Stela Maris, Caminhos das Árvores, Brotas, Imbuí, Pernambués e Federação como os 10 bairros com mais clientes que demandam pelos serviços. Tales Oliveira, profissional em serviços elétricos e hidráulicos, utiliza a plataforma e reforça que a Pituba é um dos principais locais em que seus serviços são solicitados.

“Atendo nas regiões de Camaçari, Lauro de Freitas e Salvador, mas os principais bairros que meus serviços são solicitados são Pituba, Brotas, Cabula e Itaigara”, conta Tales.

Em meio às solicitações pelos clientes na plataforma do GetNinjas, os profissionais mais encontrados na categoria são homens, com apenas 10,31% de mulheres em meio aos mais de 5 milhões de cadastros. Para incentivar uma maior procura e adesão à plataforma por mulheres, Lucas Navarro fala que são ofertados cursos para que cada vez mais haja profissionalização dos fornecedores de serviços.

“O GetNinjas oferece vários cursos, várias oportunidades, principalmente através da academia Ninjas, onde a gente tem cursos de formação, cursos de apoio para que esses profissionais sejam mais bem sucedidos. Isso vale tanto para profissionais homens quanto para profissionais mulheres”, declara diretor do GetNinjas.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló