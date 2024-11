Facilities oferece soluções para gestão de condomínios

‘Comodidades’ auxiliam a direção em residenciais - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O termo “facilities” não é tão comum para a maioria das pessoas, porém para quem mora em condomínios ele é importantíssimo. Facilities – termo em inglês, que na tradução literal significa “facilidade” – é uma simplificação do termo facilities management, sendo basicamente, a área de suporte da infraestrutura de uma organização. Ou seja, são serviços que oferecem suporte para garantir o funcionamento das atividades da empresa ou condomínio.

Na prática, o condomínio contrata uma empresa de prestação de serviços para cuidar das atividades do estabelecimento (seja empresa, prédio, shopping, hospital, entre outros) de acordo com as suas necessidades. Assim, ele não precisa contratar uma equipe interna, mas sim, terceirizar os serviços, o que gera economia no orçamento. “Ao terceirizar certos serviços, nós síndicos iremos nos preocupar com outras demandas, ganhando tempo e qualidade para o próprio condomínio”, explica o síndico profissional Rildo Oliveira.

“A terceirização do serviço tem, como principais benefícios, facilitar e tornar mais assertiva a decisão sobre investimentos na edificação, valorização do empreendimento e economia de recursos”, afirma o engenheiro e assessor técnico de condomínios, Claudio Celino.

Celíno é sócio em uma empresa especializada na área, voltada ainda para serviços de engenharia, gestão de obras, controle de reformas nas unidades privativas e planos de manutenção em condomínios.

Nem sempre a opção pela terceirização se concretiza em economia financeira direta, porém, com o aumento do número de moradores em condomínios, e os novos desafios em gestão, elas tendem a auxiliar os síndicos e gestores. “Com o aumento das demandas, exigências legais e os novos perfis de moradores, quanto mais empresas que facilitem nosso trabalho melhor para nos dedicarmos a outras demandas. Não vejo como economia financeira direta, porém, indiretamente ganhamos tempo e otimizamos outras demandas”, explica Oliveira.

Para o síndico profissional, é importante a avaliação e fiscalização das empresas terceirizadas que realizam os serviços, garantindo assim a qualidade da operação das mesmas e do funcionamento do condomínio.

“A forma mais eficaz de avaliar é pela questão do andamento das demandas no condomínio. Treinamento de pessoal (terceirização da mão de obra), tempo de resposta em relação ao controle de acesso e segurança (no caso das portarias remotas), e a segurança e qualidade nos serviços de engenharia, com uma consultoria técnica nas demandas de manutenções preventivas e corretivas”, explica.

A autofiscalização e avaliação também é importante para as empresas terceirizadas, para credibilidade e manutenção dentro do contrato de serviço.

“Asseguramos a qualidade dos nossos serviços através da nossa fiscalização rigorosa dos prestadores de serviço. Temos processos bem estabelecidos e equipe capacitada de técnicos e engenheiros”, explica o engenheiro e empresário.

No contexto do condomínio e das próprias facilities, a tecnologia segue como uma grande aliada dos empresários e condomínios. “Vejo a tecnologia como uma tendência natural e saudável. É vital que a operação e manutenção dos prédios seja cada vez mais automatizada, para que a gestão e a tomada de decisão pelos síndicos e gestores de condomínio seja cada vez mais simplificada”, defende Celino.

*Sob a supervisão do editor Fábio Bittencourt