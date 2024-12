Final de ano eleva venda de materiais de construção em mais de 10%

No final do ano, entre os produtos mais procurados na Ferreira Costa estão pisos, tintas e peças de decoração - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A proximidade das festas de final de ano, férias e o 13º salário fazem uma combinação que, para muita gente, é propícia para colocar a casa em ordem, seja com uma renovação na decoração, com pequenas obras ou mesmo uma reforma completa. É uma tendência histórica que o mercado confirma também em 2024: na Bahia, a Associação dos Comerciantes de Material de Construção (Acomac) estima um aumento de mais de 10% nas vendas desse mercado. “No interior, o aquecimento do setor será mais tímido, em torno de 3%. Mas nas cidades litorâneas, principalmente as mais próximas da capital, o movimento será maior”, afirma Gabriel Novaes, presidente da Associação.

O Litoral Norte do estado é, segundo ele, a região que deve puxar esse aumento nas vendas. “Ainda há um resquício do boom imobiliário, muitos condomínios estão sendo entregues e os imóveis precisam de reforma, pintura extra, revestimento, instalação de box, chuveiro etc”, explica. Novaes diz que, tradicionalmente, o segundo semestre sempre traz melhores resultados para a construção civil, mas os meses de férias se destacam por ser o período em que as pessoas têm mais tempo para arrumar a casa. E promoções como a Black Friday ajudam nesse movimento. “Às vezes, as semanas após esse evento são até melhores para comprar, porque as lojas queimam o estoque que não foi vendido nessa data”, recomenda o presidente da Acomac/BA.

Algumas lojas de material de construção já relataram um aumento de 15% nas vendas de novembro. “Com a chegada do fim de ano, as famílias gostam de arrumar a casa para receber os parentes e amigos e recepcionar o ano novo com o lar renovado Muita gente faz pequenos reparos, atualizam a pintura ou a decoração”, comenta Pedro Souto, gerente geral da Ferreira Costa dos Barris, em Salvador. Ele conta que os produtos mais procurados são itens de iluminação, pisos, cerâmicas, tintas, objetos de mesa posta, quadros e outras peças de decoração.

As arquitetas Jeane Fagundes e Emily Araujo, sócias do escritório Âmago Arquitetura, confirmam que há maior demanda de projetos no segundo semestre, mas ressaltam que, cada vez mais, os clientes têm preferido começar as obras no meio do ano, para chegar nas festas de dezembro com tudo pronto. Para quem não se planejou com antecedência, elas recomendam fazer reparos menores ou recorrer a truques de decoração, como usar papel de parede ou atualizar a pintura da casa. “Priorizando cores claras, para não ter risco de errar”, pontua Emily.

Outra dica importante é não começar a “quebrar” o imóvel e querer correr contra o tempo. “Independentemente da estrutura do imóvel, é importante contar com bons profissionais para avaliar a constituição do edifício e da unidade residencial. Sempre que possível, é importante avaliarmos os projetos anteriores do prédio e do próprio apartamento para saber como são os pilares e onde pode haver pontos de água, por exemplo”, explica Jeane.

O ideal é que pedreiros, marceneiros e outros profissionais que vão atuar na obra também avaliem bem o espaço antes de começá-la. “Qualquer reforma exige planejamento, especialmente no final do ano, que é mais movimentado e tem carência de mão-de-obra. A primeira coisa a fazer é definir as prioridades, quais as áreas serão transformadas. Depois, se estabelece um orçamento com materiais profissionais”, orienta Edgar de Barros, gerente geral da Ferreira Costa da Paralela. Segundo ele, é importante reservar de 10% a 20% do orçamento para imprevistos.

As arquitetas Jeane e Emily pontuam alta da demanda por reformas | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Sem gastar muito

Para quem não quer ou não pode gastar muito, as profissionais do Âmago Arquitetura recomendam dar um novo ar para os ambientes com o uso de vegetação e priorizando a decoração afetiva, com porta-retratos e objetos que façam sentido para cada cliente. “Materiais como cimento queimado e piso vinílico, que são práticos e não muito caros, podem ser alternativas”, diz Jeane.

Uma opção para mudar os móveis sem ter que comprar tudo novo é reformá-los. Em um projeto recente, conseguimos transformar uma bancada do quarto de adulto em uma cômoda de bebê”, Emily dá o exemplo. As arquitetas dizem que outra boa ideia é recorrer à pintura setorizada, colorindo apenas uma parede ou colocando uma cor diferente no teto, para destacá-lo. São muitas as opções para quem quer virar o ano com ar de casa nova.