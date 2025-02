Lembranças de viagens criam espaços repletos de significados

Iemanjá, do artista popular Vanvan, da Ilha do Ferro (AL) - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Verdadeiras recordações, os objetos comprados em viagens vão muito além de itens bonitos. Ao explorar novos horizontes, nos conectamos a outras culturas que expandem a nossa visão de mundo. Ao regressar para casa, o souvenir é uma ótima maneira de manter vivas as histórias colecionadas.

Na decoração, o souvenir ajuda a criar espaços únicos carregados de significados emocionais, transformando a casa em um verdadeiro lar, repleto de personalidade. “As decorações afetivas de viagens fazem parte de congelar sentimentos”, afirma a designer responsável pela Neri Interiores, Marcela Neri.

O médico Allan Rêgo destaca o simbolismo de decorar a sua casa com objetos de memória. “Muito mais que um deslocamento, a viagem é um momento de mergulhar na cultura, nos hábitos e costumes do outro. Então, os objetos trazidos em meus passeios pelo mundo me fazem voltar no tempo e me levam a diferentes locais”.

Atualmente, a maioria do mobiliário presente em casas é de origem industrial, tornando o ambiente impessoal, de acordo com a engenheira e designer de interiores Maria Júlia Faria. “Na hora que você traz objetos de viagem você começa a dar amorosidade ao seu espaço. Precisamos comprar o souvenir com empatia e paixão”, defende.

Em suas viagens, Allan valoriza os artistas locais, procurando levar para casa artesanatos de cada região visitada. “Sempre compro itens que se integrem ao meu ambiente e que representem a memória afetiva daquele local. Principalmente artesanatos feitos à mão, busco privilegiar a cultura popular. Nada industrializado”, explica.

Conexão com a cultura

Entre as memórias de viagem em destaque na sua casa, Allan evidencia a sua conexão com o Figurado de Barcelos, pequenas figuras tradicionais do artesanato português. “O Figurado é um trabalho muito bonito. Em minhas viagens para Portugal, eu terminei tendo contato com os artistas locais e eles sempre foram muito receptivos às minhas visitas. Assim, o Figurado de Barcelos passou a ser uma questão mais afetiva para mim, não somente pela obra, mas também pelo vínculo de afeto criado com os artesãos”.

Figurado de Barcelos, Portugal, de Antônio Ramalho | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Contudo, Maria Júlia defende que na hora de comprar um souvenir é necessário pensar para além do sentimento. “É preciso ter em mente onde a lembrança de viagem será inserida no ambiente, como ela se conecta com a sua decoração. Pensando nisso, você comprará coisas mais úteis, com um verdadeiro objetivo”, explica Maria Júlia. Para a designer, é importante que souvenirs menores, como imãs de geladeira, sejam reunidos para que se destaquem no espaço. “Não adianta deixar tudo solto. Se uma coleção grande de itens não for agrupada, ela perde o foco e acaba não refletindo a sua verdadeira importância”, destaca.

Gorila, criado por Jonathan Adler, de Nova Iorque | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Para escolher o souvenir ideal para o lar, Marcela Neri recomenda entender o seu próprio estilo. Pessoas com tendência ao maximalismo, geralmente preferem itens mais colecionáveis, como canecas. Já quem tem predileção ao minimalismo, muitas vezes opta por objetos mais pontuais no ambiente, como tapetes. “Eu vejo alguns clientes que não gostam de muitos itens na prateleira, então o ideal é que eles selecionem um tecido ou um objeto menor para colocar em um acrílico, ou em algum lugar que fique mais sofisticado”, exemplifica a designer de interiores.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló