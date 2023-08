Móveis e objetos de pedras naturais são exclusivos

Móveis e utensílios em pedra natural realçam os espaços da casa. Usada em ambientes internos e externos, a combinação delas com outros materiais caem muito bem. Além da sua versatilidade, tais peças são exclusivas e naturalmente elegantes por apresentarem uma variedade de cores, veios e texturas.

Também é uma ótima opção para quem quer peças sustentáveis, já que elas são atemporais e duráveis. A arquiteta Cristina Chaves conta que "a utilização das pedras naturais está cada vez mais presente nos ambientes. Com novas tecnologias, o uso também se tornou diversificado – além de serem utilizadas em pisos, bancadas, paredes; ganham espaço em mobiliários, objetos de decoração e esculturas".

Já para a arquiteta e designer de interiores Caroline Britto dar preferência por pedras naturais de alta qualidade deixa o visual do ambiente mais sofisticado. “Explore combinações que ressaltem a beleza da pedra e criem uma estética refinada. Além disso, selecione áreas-chave do ambiente para aplicar as pedras como peças de destaque. Por exemplo, uma bancada de cozinha em mármore ou um nicho revestido com pedra em um móvel de destaque, podem ser ótimas opções”.

É preciso pensar em cada detalhe quando for utilizar a mobília em pedra natural para que o local fique aconchegante. “A escolha dos tons de pedras naturais depende do estilo e da paleta de cores do ambiente, bem como do efeito visual desejado. E a iluminação adequada pode realçar as características da pedra e criar efeitos visuais impressionantes. Pontos de luz estrategicamente posicionados podem destacar a textura, veios e padrões únicos da pedra, adicionando um toque de sofisticação ao ambiente”.

Tonalidade da rocha

Ela informa que quem busca por um estilo mais minimalista deve levar em consideração a tonalidade da pedra e as cores que compõem o espaço. “Quando eu fiz um projeto residencial chamado Casa Branca, que tem uma bancada de cozinha em mármore e um nicho revestido com pedra, adicionei elegância e um toque de luxo à decoração. Por isso, considerei a combinação desses tons de pedras naturais com outros elementos da decoração a fim de criar uma harmonia visual que enriqueça o ambiente como um todo”, comenta Caroline.

Uma das grandes vantagens de apostar na pedra natural é que o seu móvel será sempre uma peça única. A loja Natural Stone, que atua há mais de 15 anos no segmento de rochas ornamentais em Salvador, tem a sua primeira coleção de móveis e utensílios em pedras para salas de estar e de jantar, escritórios e áreas externas, assinado pelo diretor criativo da marca, Luca Melik, profissional formado pelo Instituto Europeu de Design.

Melik relata como acontece o processo de desenvolvimento das peças para tê-las prontas e disponíveis no mercado. “Quando a gente tem o desenho em pedra é muito diferente chegar no resultado final porque é tudo muito artesanal. Então, é um processo desde a hora que você cria, desenvolve o objeto até acompanhar todo o processo de criação dele. Por mais que não seja aquilo que você desenhou no começo, consegue direcionar a ele no caminho que você quer chegar no final”.

O designer ressalta que um móvel em pedra precisa ter tanto a questão estética como a sua parte ergonômica e funcional. “Além disso, o que mais importa é a necessidade do cliente, saber dele o que quer e juntos fazermos o serviço, seja de criar do zero uma peça exclusiva ou colocar uma peça pronta da minha coleção”.

Quem realiza esse trabalho autoral também é a arquiteta Isabela Fernandes. Ela desenvolveu uma mobília em pedra natural, o Banco Mero, e em parceria com o designer Luca, a poltrona Tieta para a Natural Stone. “Eu nunca tinha desenhado nada em pedra, achei muito legal a experiência. Achei que era mais limitante do que realmente é, mas hoje em dia tem muita tecnologia em relação a acabamento, fazer chanfrado, a roda curva, ou seja, tem muitas possibilidades para desenvolver o trabalho”, disse.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló